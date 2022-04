Die derzeit herrschenden frühlingshaften Temperaturen werden sowohl für ausgedehnte Wanderungen als auch für Lauf-Aktivitäten am Berg oder gar beides in Kombination genutzt. Jetzt gibt es für die Grenzregion zwischen Kärnten und Friaul einen neuen Streckenführer in analoger und digitaler Form für Trail-Wanderer und -Läufer.