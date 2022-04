Die Winterpause im Nationalpark Besucherzentrum in Mallnitz geht zu Ende. Die Ausstellung "univerzoom nationalpark" entführt Wissbegierige aller Altersgruppen ab 24. April wieder in die faszinierende Welt der Hohen Tauern. Noch intensiver können Besucherinnen und Besucher den Nationalpark und seine Besonderheiten in den "rangerlabs" erforschen.