Nach der coronabedingten Pause gibt es heuer wieder ein Kräuterfest in Irschen. Und man startet schon jetzt im April voll in das heurige Kräuterjahr. "Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für unseren Saisonstart im Kräuterhaus am 30. April, haben davor am 23. April unseren ersten Workshop", sagt Martina Lanzer vom Natur- und Kräuterdorf Irschen. "Wir freuen uns, dass es am 2. und 3. Juli auch wieder ein Kräuterfest gibt."