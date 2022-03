Facebook

Susanne Brigola und Lea Possegger knüpfen Bänder für die Ukrainehilfe © MARTINA PIRKER

Es hat im Kleinen begonnen, entwickelt sich inzwischen zu einer charmanten Hilfsaktion für ukrainische Flüchtlinge. Die Spittaler Schmuckhändlerin Susanne Brigola hatte die Idee, aus gelbem und blauem Makrameegarn Armbänder zu knüpfen und diese mit Friedenssymbolen optisch ansprechend zu gestalten. Mitarbeiterin Lea Possegger war sofort begeistert: "Mir macht es großen Spaß, die Bänder zu knüpfen. Gleichzeitig freut es mich, einen kleinen Teil zu Linderung der Not der vertriebenen Menschen beitragen zu können."

Gelb-blaue Armbänder mit Friedenssymbolen Foto © MARTINA PIRKER

Brigola sagt, dass die Mitarbeiter am Beginn der Aktion in ihrer Freizeit an den Bändern gearbeitet haben: "Inzwischen machen sie es in der Dienstzeit. Es kommen laufend größere Bestellungen herein." Die Bänder sind zu den Öffnungszeiten bei "Juwelier Brigola" in der Spittaler Brückenstraße erhältlich. Eines kostet 10 Euro. Der Gesamterlös geht an den Soroptimistklub Spittal-Millstätter See, der direkt mit einer Hilfsorganisation vor Ort in Verbindung steht.