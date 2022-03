Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Symbolfoto © Copyright protected by Kleine Zeitung

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr wollte eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit ihrem Pkw in Spittal auf der Höhe einer Bushaltestelle wenden. Als sie ihre Geschwindigkeit senkte und nach links abbog, übersah dies ein 16-jähriger Mopedlenker, ebenfalls aus Spittal, und kollidierte mit dem Pkw. Durch den Aufprall wurde der Mopedlenker über die Motorhaube des Autos auf den Gehsteig geschleudert.

Bis zum Eintreffen der Rettung wurde der junge Mann von zwei zufällig vorbeikommenden Rettungssanitätern versorgt. Der Verunfallte wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht und dort ambulant behandelt. Er zog sich Verletzungen unbestimmten Grades an seiner rechten Hand und dem rechten Bein zu. Die mit beiden Fahrzeuglenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ.