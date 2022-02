Facebook

Betrunken bei Holzarbeiten: Gegen einen Oberkärntner wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt © APA/Helmut Techt

Ein unglücklicher Zwischenfall ereignete sich am Dienstag in der Gemeinde Gmünd: Ein 60-Jähriger war in einem Waldstück mit Holzarbeiten beschäftigt, genauer gesagt schnitt er mit einer Motorsäge die am Boden liegenden Haselstangen zusammen. Dabei verkeilte sich ein Ast in der Kettensäge und traf eine 42-jährige Rumänin an beiden Oberschenkeln, die ihm bei der Arbeit half.

Der Mann brachte die Frau noch zum nahe gelegenen Wohnhaus und alarmierte die Rettung. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Rumänin mit dem Rettungshubschrauber RK-1 in das Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen.

Die Polizei ging der Sache auf den Grund und nahm etwa eine Stunde nach dem Unglück einen Alkovortest vor. Und siehe da – der 60-Jährige wies eine mittelgradige Alkoholisierung vor. Nun wird gegen den Oberkärntner wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.