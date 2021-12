Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gebäude stand in kürzester Zeit in Vollbrand. © BFKdo Hermagor

In einem Einfamilienhaus in Rattendorf im Bezirk Hermagor ist Dienstagabend um 16.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Auslöser war vermutlich ein mit Holz beheizter Zusatzherd in der Küche des Wohnhauses. Der Herd war etwa dreißig Minuten unbeaufsichtigt, als der 56-jährige Hausbewohner seine 52-jährige Partnerin von der Arbeit abholte. In diesem Zeitraum fing eine Holzverschalung hinter dem Herd Feuer und versetzte das Haus in Vollbrand.