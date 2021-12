Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schillerstrand in Millstatt: SPÖ kann sich ähnliches Konzept wie beim Klingerpark in Seeboden vorstellen © Andrea Steiner

"Millstatt wachsen lassen!" Unter diesem Titel stellt die SPÖ per Postwurf an jeden Haushalt ihre Ideen für das gemeindeeigene Grundstück zwischen Hotel Forelle und Riegerbach vor. Vizebürgermeister Michael Printschler (SPÖ) präzisiert die Ideen seiner Partei: "Nachdem das Grundstück nun vor einem Verkauf gerettet wurde, sollten wir daran denken, dieses bestmöglich zu gestalten. Wir stellen uns vor, den Übergang von Land zu Wasser vollkommen naturnah rückzubauen. Die Wiese ginge dann nahtlos in die entstandene Sandbank über, die unbedingt für die Bürger erhalten bleiben muss." Laut den Vorstellungen von Printschler soll der Übergang in den See ohne Mauer, ohne Zaun und ohne Verbotstafeln möglich sein. Er führt den Klingerpark in Seeboden als passendes Vorbild an.