Um Geld für krebskranke Kinder in Oberkärnten zu sammeln, hat die 4c der Nationalparkmittelschule Winklern alte Stühle repariert und verkauft. 780 Euro haben sie eingenommen.

Die 4C der Nationalparkmittelschule Winklern mit dem Spendenscheck © Arnold Suntinger

Die Kinder der 4C Klasse der Nationalparkmittelschule Winklern konnten durch das Herrichten und den Verkauf von alten, ausgemusterten Stühlen 780 Euro einnehmen. Das Geld wurde an krebskranke Kinder in Oberkärnten gespendet. Die im Werkunterricht reparierten, grundierten und individuell gestalteten Stühle fanden viel Anklang und entsprechen den Prinzipien der Schule, welche Trägerin des österreichischen Umweltzeichens ist.