Die Pizzeria und das Millino in Millstatt bleiben vorerst geschlossen © Rie-Press

"Leider müssen wir mitteilen, dass wir das Millino-Kino in Millstatt vorerst schließen müssen, da der Betreiber des Café Columbia und des Kinos am 5. Dezember einem Herzinfarkt erlegen ist." Mit diesen Worten schildert Marielies Auersperg, Eigentümerin und Verpächterin des traditionsreichen Kinos in Millstatt, die traurige Situation, mit der sie jetzt umgehen muss. "Bis wieder alles geordnet ist und wir an einen Neustart denken können, wird es noch einige Zeit dauern", sagt Auersperg. Das letzte große Event, welches im Millino über die Bühne ging, war Mitte November die Präsentation der Dokumentation über die Millstätter Ausnahmesportlerin Anna Gasser.