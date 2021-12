Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Auch im Stadtpark Center Spittal merkte man das Ende des Lockdowns deutlich © Willi Pleschberger

Am Montagmorgen lag noch eine unwirkliche Stimmung in der Luft: Sperren die Geschäfte auch wirklich auf? Ja, nach dem Lockdown-Ende haben sie wieder geöffnet. Die Kundschaft muss die 2G-Regelung erfüllen, so die bekannte Auflage, die den Lockdown für Ungeimpfte fortsetzt.