Erster Einkaufssonntag"Trotz großem Aufholbedarf, werden nicht alle aufsperren"

Das drastisch verkürzte Weihnachtsgeschäft ist wieder angelaufen. Viele Händlerinnen und Händler werden durch Sonderöffnungszeiten am Sonntag das Einkaufswochenende verlängern.

Die Oberkärntner Kaufleute bieten die Einkaufsmöglichkeit am Sonntag als speziellen Kundenservice an © Montage/Salcher/Tengg

Nach drei Wochen Lockdown ist der stationäre Handel auch in Oberkärnten wieder offen und das Weihnachtgeschäft nimmt seinen zweiten Anlauf. Allein die so wichtige Gastronomie darf erst ab Freitag nachziehen. Am Sonntag, dem 19. Dezember, darf das vom jüngsten Lockdown betroffene Geschäft genauso aufsperren, wie das Gasthaus nebenan.