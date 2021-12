Facebook

Die breite Palette an Käsesorten in der Kaslab'n © RIE-PRESS

Der Genuss Guide 2022 prämiert die besten Greißlereien, Spezialitätengeschäfte, Delikatessläden oder Ab-Hof-Läden. Rund 1000 Geschäfte in ganz Österreich haben in den Genuss Guide geschafft. Die besten je Bundesland prämiert das Herausgeberteam Andrea Knura, Germanos Athanasiadis, Michael Stein und Willy Lehmann mit dem Genuss Guide Award in den Kategorien Feinkost und Greißlerei, Supermärkte, Spezialisten und – entsprechend dem Schwerpunktthema – Käse.

Die Milchprodukte des Mallhofs Foto © Puch Johannes

Das sind die Oberkärntner Preisträger:

Kategorie Feinkost und Greißlerei: Edelgreissler Herwig Ertl, 9640 Kötschach-Mauthen

Kategorie Spezialisten: Bioladen Mallhof, 9546 Bad Kleinkirchheim

Kategorie Käse: Kaslab’n Nockberge, 9545 Radenthein

Herwig Ertls Edelgreißlerei in Kötschach Foto © KK/SLOWFOOD TRAVEL