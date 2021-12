Spittal Schneeschuhwandern bei Vollmond

Das Tourismusbüro Seeboden bietet am 19. Dezember eine geführte Vollmond-Schneeschuhwanderung auf den Martennock-Gipfel an. Dort eröffnet sich ein Panoramablick über den Millstätter See, die Hohen Tauern bis hin zum Großglockner.