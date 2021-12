ORF-Sendung "Bergweihnacht"Alexandra Meissnitzer begrüßt dieses Jahr aus dem Mölltal

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Am 22. Dezember wird wieder die besinnliche ORF-Sendung "Bergweihnacht" ausgestrahlt. Dieses Jahr aus dem Mölltal. Mit dabei sind einige Musikgruppen aus Oberkärnten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alexandra Meissnitzer im Gespräch mit Huby Mayer © KK/PRIVAT

Heuer, stimmt Alexandra Meissnitzer am Mittwoch, dem 22. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 mit der "Bergweihnacht" aus dem Mölltal das Land auf Weihnachten ein. Die ehemalige Skirennläuferin und ORF-Co-Kommentatorin begibt sich auf Spurensuche nach Weihnachtsbräuchen von einst bis heute und präsentiert Geschichten über Heimatgefühl und Lebensfreude im Mölltal, die an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern. Mit dabei sind unter anderem Schlagerstar Melissa Naschenweng, Rosenheim-Cops-Schauspieler Max Müller, Starmania-Gewinnerin Anna Buchegger sowie Franz Klammer, der auch über seinen aktuellen Kinofilm spricht.