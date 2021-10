Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Am Großglockner hat es geschneit - sowohl auf Kärntner als auf Osttiroler Seite. Es herrscht Schneekettenpflicht. Auch die Turracher Höhe trägt bereits Weiß. Am Donnerstag soll es nass und kalt bleiben.

Mittwochvormittag war die Kaiser Franz Josef Höhe "angezuckert", es herrscht Schneekettenpflicht © Webcam Großglockner Hochalpenstraße

Spätestens seit Mittwoch ist es deutlich spürbar: Der Herbst hat uns erreicht. Dass jedoch auch der Winter näher ist, als so manchem lieb wäre, zeigen Webcam-Bilder aus Oberkärnten und Osttirol. Auf dem Großglockner hat es geschneit - sowohl die Kaiser-Franz-Josef-Höhe als auch die Bergstation Goldried in Matrei präsentieren ihr neues "weißes Kleid" den Kameras.

Aufgrund des frühen Schneefalls herrschte am Mittwoch Schneekettenpflicht bei Fahrten über den Großglockner. Alle weiteren Verkehrsmeldungen finden Sie hier. Auch auf der Turracher Höhe war am Mittwoch der Räumdienst bereits im Einsatz. Einen ersten Gruß von Frau Holle in diesem Herbst gab es auch im Lesachtal und auf dem Katschberg.

Die Turrach im weißen Gewand Foto © Haselmann

Es wird kälter

Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sinkt die Schneefallgrenze von Norden her unter 2000 Meter. Auch die Temperaturen sinken und kommen in der Nacht auf Donnerstag über acht bis 13 Grad nicht mehr hinaus.

Am Donnerstag überwiegen in Kärnten weiterhin die Wolken und es regnet immer wieder ein wenig. Längere Regenpausen gibt es mit regional auffrischendem Nordostwind voraussichtlich im Mölltal oder auch dem Lavanttal. Mit Höchstwerten um zehn Grad bleibt es kühl.