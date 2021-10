Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Das Vertrauen der Mitglieder konnte sich Stadtrat Andreas Unterrieder sichern. Jetzt will SPÖ wieder das Vertrauen der Wähler zurückholen.

Alfred Tiefnig, Peter Kaiser, Almut Smoliner, Andreas Unterrieder, Angelika Hinteregger und Rene Hasslacher © KK/SPÖ

Mit einem Gegenkandidaten musste sich Andreas Unterrieder, wieder gewählter Stadtparteivorsitzender der SPÖ, Montagabend im Stadtsaal nicht auseinandersetzen. Sehr wohl wurden aber die Wahlergebnisse der vergangenen sechs Jahre unter die Lupe genommen und kritisch hinterfragt. Vor allem das Ergebnis der jüngsten Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im März des Jahres, haben der SPÖ in der Lieserstadt empfindliche Verluste gebracht: Die Anzahl der Mandatare im 31-köpfigen Gemeinderat wurde bei der SPÖ von 15 auf zehn reduziert. Erstmals seit 1945 verlor die SPÖ den Bürgermeister in der Bezirkssstadt Spittal/Drau: Gerhard Pirih (SPÖ) unterlag in der Stichwahl Gerhard Köfer (TKS).