Helfer gesucht Müllsammeln mit Vizebürgermeisterin und Naturfreunden

In Spittaler Stadtteilen erfolgt eine Flurreinigung. Rund um den Olsacher Wirt wird am Freitag gesammelt. Freiwillige werden gesucht.

Die Sorge um die Natur geht uns alle an. © KK/Privat

Die Naturfreunde und die Spittaler Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger (SPÖ) laden zum Aufräumen ein. Am 9. Oktober um 9 Uhr treffen sich alle Mithelfer beim Gasthaus Olsacher Wirt. Freiwillige sind herzlich dazu eingeladen. "Wir sammeln in der Umgebung den hinterlassenen Müll ein", sagt Hinteregger, die aus einer privaten Initiative heraus agiert. "Ich bin immer wieder mit dabei und es ist wirklich verwunderlich und beschämend, was wir bei solchen Aktionen alles in der Natur finden." Eigene Handschuhe sind empfohlen.