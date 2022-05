Autosalon & Bike Opening

Beim 28. Spittaler Autosalon mit Bike Opening am Samstag, dem 14. Mai präsentieren Spittaler Autohändler und Oberkärntner Fahrradfachhändler ab 9 Uhr in der Innenstadt von Spittal die neuesten Trends und Entwicklungen auf dem Auto- und Zweiradsektor.

Für Spaß und Unterhaltung sorgen ein Mini-Grand-Prix für Kids, Kinderprogramm mit Schabanack, eine Schauübung der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz, ein Bühnenquiz und vieles mehr.

Außerdem gibt es eines der bekanntesten Filmautos zu sehen. Nämlich den "DeLorean" aus dem Film "Zurück in die Zukunft". Für eine Spende zugunsten Spittaler in Not kann man sich mit dem Kultauto fotografieren lassen.

Das Kultauto "DeLorean" vom Film "Zurück in die Zukunft" © KK/Veranstalter

Die Welt neu denken lernen

Im Stadtsaal in Hermagor stellt der Friedensforscher Werner Wintersteiner am Dienstag, dem 10. Mai um 19.30 Uhr sein Buch unter dem Titel "Die Welt neu denken lernen - Wege für die Zukunft" vor.

Er wirft darin grundsätzliche Fragen des Lebens und des Überlebens auf. Es ist ein Plädoyer für eine planetare Politik, der Versuch, Wege für den Frieden, Wege für unser aller Zukunft zu zeichnen.

Freiwillige Spenden kommen Menschen in Not zugute.

Benefizkonzert in Hermagor

Die Mitglieder des Lionsclubs Hermagor veranstalten am Freitag, dem 13. Mai um 19.30 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Menschen aus der Ukraine. Im Stadtsaal musizieren Schüler, Preisträger, Absolventen und Lehrer der Musikschule Hermagor. Der Eintritt ist frei, Spenden sind zugnsten der Ukrainehilfe erbeten.

Nachtgesang im Wald

Romantische Chormusik bei Mondschein auf einer Waldlichtung. Das gibt es am Samstag, dem 14. Mai um 21 Uhr auf einer Waldlichtung bei Radnig in der Gemeinde Hermagor. Der Chor des BORG Hermagor und das Vokalensemble Cantus Carinthiae, beide unter der Leitung von Hans Hubmann präsentieren romantische Chormusik, stimmungsvolle Kärntnerlieder, Spirituals und geistliche Gesänge.

Um die Veranstaltung zu finden, muss man einfach den Hinweisschildern ab Radnig zu einer speziell ausgesuchten Waldlichtung folgen. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sind empfohlen.

Nachtgesang im Walde mit dem Ensemble "Cantus Carinthiae" © KK/Cantus Carinthiae

... und dem Chor des BORG Hermagor © KK/Borg

Szenische Lesung

Hilda Maria Link und Josefine Blach kamen 1932 in Greifenburg zur Welt und wurden hier getauft. Ihre Familien waren Sinti, die Eltern Musiker und fahrende Händler. In den Jahren 1939/40 wurden in Österreich lebende Sinti und Roma nach Auschwitz deportiert und ermordet. So auch Hilda Maria Link und Josefine Blach.

Zum Gedenken daran findet am Samstag, dem 14. Mai um 17 Uhr beim Denkmal für Opfer des Nationalsozialismus am Bahnhof in Greifenburg eine Gedenkfeier statt. Nach einer Rede von Ludwig Laber steht eine Szenische Lesung mit Schülerinnen und Schülern der HLW Spittal auf dem Programm. Musikalisch umrahmt wird die Feier von Harri Stojka und Robert Grand.

Sportlerfest

Anlässlich 60 Jahre SV Rothenthurn veranstaltet der Sportverein am Sonntag, dem 15. Mai ein Sportler-Fest auf dem Sportplatz in Rothenthurn. Nach dem Meisterschaftsspiel SV Rothenthurn gegen SV Stockenboi mit Beginn um 10.30 Uhr, folgt um 13 Uhr ein Frühschoppen mit den Heraklith Musikanten und um 15 Uhr die Präsentation des Nachwuchses. Um 16.30 Uhr werden die Preise vom Gewinnspiel verlost.

