Skitage auf dem Goldeck

Die Alpenvereinsjugend Spittal mit den Ortsgruppen in Baldramsdorf, Lendorf und Seeboden lädt Kinder und Jugendliche von sieben bis 15 Jahren zu Ski- und Snowboardtagen auf das Goldeck ein.

Der Kurs ist nicht für Anfänger geeignet, jeder Kurstag beginnt um 9 Uhr und endet um ca. 14 Uhr. Der Kursbeitrag pro Termin und Person beträgt 40 Euro plus Skipass, den die Teilnehmer selbst besorgen müssen. Die Leitung der Kurse übernehmen Ingrid Santer und Stella Schey.

Termine:

Samstag, 14. und Sonntag, 15. Jänner: Ski- und Snowboardtage

Samstag, 4. und Sonntag 5. Februar: Ski- und Snowboardtage

Samstag, 25. und Sonntag, 26. Februar: Skitage

Nähere Informationen und Anmeldung beim Alpenverein Spittal in der Brückenstraße 6, dienstags und donnerstags von 15 bis 18.30 Uhr unter Tel. (04762) 32 68 oder unter Tel. 0650-360 13 21

Anmeldeschluss ist jeweils dienstags vor Kursbeginn.

Heidelinde Weis

Aus ihrer Autobiographie unter dem Titel "Das Beste kommt noch" liest Heidelinde Weis am Freitag, dem 13. Jänner um 19.30 Uhr in der Bibliothek Lurnfeld in Möllbrücke. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Edgar Unterkirchner mit dem Saxophon. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Zauberhafte Bretagne

Am Freitag, dem 13. Jänner findet im Stadtsaal in Radenthein um 19.30 Uhr eine Live-Diashow mit Bildern aus der Bretagne von Günter Grüner statt. Der Naturfotograf war fast ein halbes Jahr in der Bretagne unterwegs und zeigt Bilder von ungezähmter Natur und den Küsten des Atlantiks.

Günter Grüner zeigt Bilder von der Bretagne © KK/GünterGrüner

Spittaler Fasching

Die Spittaler Faschingsgilde lädt am Samstag, dem 14. Jänner um 19.44 Uhr zur Premierensitzung in den Stadtsaal in Spittal. Die zweite Sitzung folgt am Samstag, dem 21. Jänner und die dritte am Samstag, dem 28. Jänner. Bei der vierten am Freitag, dem 3. Feber lautet das Motto "Alles in Tracht". Die fünfte Sitzung findet am Samstag, dem 4. Februar und die sechste am Samstag, dem 11. Februar statt. Alle Sitzungen beginnen um 19,44 Uhr.

Karten sind bei Optik Brillenkunst in der Bahnhofstraße in Spittal und unter Tel. (04762) 27 20 erhältlich.

Traditionelles Holzfuhrwerken

Der Pferdezuchtverein K23 Winklern veranstaltet am Sonntag, dem 15. Jänner zum zweiten Mal das traditionelle Holzfuhrwerken in Großkirchheim. Die Fuhrleute und Gespanne treffen um 8.30 Uhr in Großkirchheim ein und marschieren zum Holzladeplatz. Das Holzauflegen erfolgt am Gradenweg. Um 11 Uhr werden dann die Holzfuhrwerke im Zielgelände erwartet und die einzelnen Gespanne werden vorgestellt.

Traditionelles Holzfuhrwerken in Großkirchheim © KK/Ponholzer

