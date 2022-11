Kasperl und der Winterurlaub

Beinahe könnte der König nicht einmal seinen Winterurlaub genießen. Wie gut, dass der Kasperl ihm hilft, das Ungeheuer auf der Ortenburg zu bekämpfen.

Der Kasperl kommt am Donnerstag, den 10. November, um 16 Uhr in die Stadtbücherei Spittal für Kinder ab vier Jahren. Bitte um Voranmeldung wegen begrenzter Plätze. Tel. (04762) 56 56-228

Amicartis

"London Calling" heißt die Destination der herbstlichen Literatur in Spittal. Beim Stichwort London erscheinen vor dem geistigen Auge automatisch die Tower Bridge, Big Ben oder der Buckingham Palace. Christina Höfferer und Erik Jan Rippmann nehmen Besucher literarisch mit auf diese Reise am Samstag, den 12. November, um 19 Uhr.

Musikalische Unterhaltung von Hans Lassnig-Walder und Franz Steiner. Weinpartner ist Gerold Lagger. Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Offenes Singen

Jeder, der Lust zum Singen hat, kann am Montag, den 7. November beim "Offenen Singen" unter der Leitung von Franz Pusavec mitmachen. Ab 17 Uhr wird fleißig im Schloss Porcia gesungen.

Hospiz

Die Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase ist sehr wertvoll. Über "Zeit schenken in der Hospizbegleitung" informiert Lebens- und Sozialberaterin Doris Scheiring. Einblicke dazu im Vortrag am Dienstag, den 8. November, um 14 Uhr im Seminarraum von Montagen Aschbacher in Winklern.

Parquet Ball

Ein übergroßer, hölzerner Ball, eine Ballerina auf Spitzenschuhen. Selten kann man die direkte Auswirkung von Aktion und Reaktion so spannend und plastisch erleben wie beim "Parquet Ball" von Mateja Bučar. Als Tänzerinnen sind Kristina Aleksova und Tina Valentan zu sehen.



Am Samstag, den 12. November wird die Tanzvorstellung dreimal hintereinander im Art Space im Stift Millstatt gespielt. Um 15.30 Uhr, um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr. Kartentelefon (04766) 352 50

Theatergruppe Dellach

Die Komödie "Das verrückte Hotel" in drei Akten von Kerstin Hartje bringt die Theatergruppe Dellach, im Kultursaal der Gemeinde Dellach im Gailtal zur Aufführung.

Folgende Termine stehen noch auf dem Programm:

Samstag, 12. November, 20 Uhr

Sonntag, 13. November, 15 Uhr

Reservierungen unter Tel. 0650-543 46 57

