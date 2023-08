20. Honigfest

Honig, Bienen, Bienenprodukte und Bienenzucht stehen vom Freitag, dem 11. bis Sonntag, dem 13. August wieder im Mittelpunkt beim 20. Österreichischen Honigfest am Festgelände in Hermagor.

Umrahmt wird das Fest von verschiedenen Folkloregruppen, wie der Schuhplattlergruppe, der Stadtkapelle Hermagor, den Trachtenkapellen Egg, Almrausch Mitschig und Wulfenia Tröpolach, dem Lammertal Quintett und vielen mehr. Außerdem gibt es den ganzen Tag Schaubienenstöcke, Live-Honigschleudern, einen Drohnen-Streichelzoo, einen Kinderspielpark und vieles mehr.

Am Freitag startet der Festauftakt mit Honiganstich um 17 Uhr. Samstag und Sonntag gehen die Festlichkeiten um 10 Uhr los.

Eine Ausstellung unter dem Titel "L'immagine di Donna - Das Bild der Frau" mit Werken von Dante Turchetto wird am Dienstag, dem 8. August um 18 Uhr in der Galerie in der Alten Schule in Millstatt eröffnet. Zu sehen ist die Ausstellung bis Freitag, dem 18. August, montags bis freitags von 10 bis 12 und 16 bis 18 Uhr.

Im Rahmen der Reihe "Karntnarisch g'sungen" treten am Donnerstag, dem 10. August die Sängerinnen und Sänger des Gemischten Chores Seeboden neben der Raiffeisenbank in Seeboden auf. Beginn ist um 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

20. Spittaler Kirchtag

Am Samstag, dem 12. und Sonntag, dem 13. August wird in Spittal Kirchtag im Stadtpark gefeiert.

Am Samstag steht ab 11 Uhr ein Umzug mit den Tradtionsvereinen und anschließendem Bieranstich, Konzerten und Livemusik auf dem Programm. Außerdem gibt es eine Tombola mit vielen Preisen. Am Sonntag wird eine Festmesse mit den Goldhaubenfrauen Spittal und dem Singkreis Porcia gefeiert. Anschließend Frühschoppen mit Livemusik.

Außerdem ist am Samstag wieder stöbern, kramen, suchen und finden angesagt, denn in der Bahnhofstraße findet ab 9 Uhr der große Sommermarkt mit Flohmarkt statt.

Sirenenfest

Die Freiwillige Feuerwehr Gmünd lädt am Samstag, dem 12. und Sonntag, dem 13. August zum Sirenenfest.

Am Samstag findet der Abschnittsleistungsbewerb um 13 Uhr am Hauptplatz statt. Um 19 Uhr steht die Siegerehrung auf dem Programm, danach spielt die Gruppe "Showdown" im Festzelt im Burghof auf.

Am Sonntag startet der Festumzug und die Fahrzeugsegnung des neuen "TLFA 4000" um 11 Uhr am Hauptplatz. Ab 12.30 Uhr erfolgt der Bieranstich mit anschließendem Konzert der Stadtkapelle Gmünd und danach Unterhaltung mit der "Makatsch-Musi". An beiden Tagen werden Helikopter-Rundflüge angeboten.

