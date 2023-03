Team Race

Die Goldeck Bergbahnen wollen auf besondere Weise krebskranke Kinder in Oberkärnten unterstützen. Mit einem Charity Team Race am Samstag, den 11. März sollen die Einnahmen direkt an "Ein Herz für Kinder" weitergegeben werden.

Teams zu je vier Personen treten gegeneinander an. Sieger wird das ausgeglichenste Team in der Gesamtwertung.Das Gewinnerteam wird auf einer eigenen Charity-Gondel verewigt.

Das Nenngeld beträgt 80 Euro inklusive Skikarte. Anmeldungen unter Telefon 0676-399 64 16.

Literatur Pur

Am Dienstag, den 7. März liest Vea Kaiser aus ihren Romanen. Um 19.30 Uhr gibt sie im Ortenburgerkeller in Spittal Einblicke in "Blasmusikpop", "Makarionissi" und "Rückwärtswalzer".

Die musikalische Gestaltung übernimmt das Duo "klak" mit Markus Fellner und Stefen Kollmann. Karten erhältlich im Kartenbüro Porcia. Telefon (04762) 420 20

Volksmusikkonzert

Die Schüler:innen und Lehrer:innen der Musikschule Lieser-Maltatal haben ein vielfältiges Konzert vorbereitet.

Im Festsaal in Kremsbrücke wird am Freitag, den 10. März, ab 19 Uhr fleißig musiziert.

Kunstraum

"Den Sohn verloren, zu Gott und den Engeln gefunden", so lautet der Titel der Lesung von Trauerbegleiterin Hannelore Schaar. Im KunstRaum Obervellach findet diese Lesung mit anschließender Diskussion am Freitag, den 10 März, um 19 Uhr statt.

Derzeit ist auch die laufende Ausstellung "Verlassen, vergessen und wiederentdeckt mit Fotografien von Corinna & Frank Scheil sowie Schweißarbeiten von Julian Tiefnig zu sehen.

Vollmond-Spektakel

Am Dienstag, den 7. März ist es wieder soweit. Bei der Biosphärenparkbahn Brunnach in Bad Kleinkirchheim gibt es eine Nachtfahrt von 19 bis 21.15 Uhr auf 2000 Meter Seehöhe.

Ab 19.30 Uhr startet die geführte Fackelwanderung gefolgt von einer imposanten Feuer-Akrobatikshow um 20.30 Uhr. Die letzte Talfahrt ist um 21.15 Uhr.

Die Vollmondfahrt ist eine Sonderfahrt, Saisonkarten gelten an diesem Abend nicht. Infos unter Telefon 0660-183 05 05.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin