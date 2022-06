9. Schlo(u)ssmusik Festival

Bereits zum neunten Mal lädt die Musikschule Spittal-Baldramsdorf zum Schlo(u)ssmusik Festival ins Schloss Porcia in Spittal, bei dem unter anderem die Schüler ihre Jahresarbeit präsentieren können. Vom Mittwoch, dem 8. bis Mittwoch, dem 15. Juni stehen insgesamt 15 verschiedene Konzerte auf dem Programm.

Das Eröffnunskonzert unter dem Titel "Vorhang auf!" findet am Mittwoch, dem 8. Juni um 17 Uhr statt. Gefolgt von "Querbeet" um 19.30 Uhr. Am Donnerstag, dem 9. Juni stehen um 17 Uhr "Kunterbunt" und um 19.30 Uhr "Die holde Kunst" auf dem Programm. "Von der Erde zum Himmel" mit den Carinthian Flutes heißt es am Freitag, dem 10. Juni um 17 Uhr. Es ist ein Benefizkonzert gemeinsam mit dem Agora Club Austria 1 Spittal.

Am Sonntag, dem 12. Juni steht um 17 Uhr das Jugendsinfonieorchester Oberkärnten mit Freunden auf der Bühne und "Von Klassik bis Folk" lautet das Motto am Montag, dem 13. Juni um 17 Uhr. "Musik kommt aus der Luft" erwartet die Besucher um 19.30 Uhr. Mit "Bunter Frühlingsstrauss" (17 Uhr) und der Jazz-Pop-Rock-Night (19.30 Uhr) geht es am Dienstag, dem 14. Juni weiter.

Ein gemeinsames Konzert der Gesangsklassen der Musikschulen des Landes Kärnten gibt es am Mittwoch, dem 15. Juni um 17 Uhr zu hören, bevor der Festakt beim Abend der jungen Künstler um 19.30 Uhr beginnt und die Konzertreihe damit zu Ende geht.

Vernissage

Heute, Montag dem 6. Juni findet im Parkschlössl in Spittal um 17 Uhr die Vernissage der Ausstellung "Blickrichtung" statt. Der Abend wird musikalisch umrahmt. Zu sehen sind Werke von Mitgliedern des Kunstvereins Velden am Wörthersee unter anderem von Alfred Scheikl, Dagmar Breschan und Klaudia Schulze.

Die Ausstellung ist bis 17. Juni geöffnet und kann täglich von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Flohmarkt

Gefeilscht und gehandelt wird heute, am Pfingstmontag dem 6. Juni wieder auf der Burg Sommeregg in Seeboden. Von 9.30 bis 15.30 Uhr bieten über 70 Verkaufsstände ihre Waren an.

Flohmarkt auf der Burg Sommeregg © KK/Burg Sommeregg

MGV Kaning

Unter dem Titel "Und Gedankn fliagn" steht der MGV Kaning unter der Leitung von Eva-Maria Winkler am Freitag, dem 10. Juni um 19.30 Uhr im Festsaal in Eisentratten und am Samstag, dem 11. Juni im Stadtsaal in Radenthein auf der Bühne. Mit dabei sind auch das Quartett Herzbluat und das Hecki Trio. Durch das Programm führt Simon Mößlacher.

Karten sind bei den Sängern des MGV Kaning, unter Tel. 0699-12 51 21 61 oder per E-mail unter mgv@kaning.at erhältlich.

Der MVG Kaning lädt zu zwei Konzerten. © KK/MGV Kaning

Emil Oman

Der Verein Kultur im.puls lädt am Freitag, dem 10. Juni um 19 Uhr zur Vernissage in das Impuls Center in Seeboden. Unter dem Titel "Augen auf" präsentiert der Bleiburger Emil Oman seine Werke. Zu sehen ist die Ausstellung montags bis freitags, jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Emil Oman stellt seine Werke in Seeboden aus © KK/Oman

Lesung

Das Team der Bibliothek Lurnfeld lädt am Freitag, dem 10. Juni um 19 Uhr zur Lesung. Siegfried Paul Gelhausen präsentiert sein Buch "Tiroler Knödel in Paraguay". Musikalisch umrahmt wird der Abend von Bernhard Steiner.

Offene Gärten

Am Sonntag, dem 12. Juni können Besucher bei einem Spaziergang durch das Marktgebiet von Sachsenburg, von 11 bis 16 Uhr, unterschiedliche Gärten und ihre Besitzer kennenlernen. Die Gärten entlang der Hauptstraße und der Aichholzstraße sowie in Hoffeld und Obergottesfeld sind mit Luftballons gekennzeichnet. Parkmöglichkeit besteht am Marktplatz in Sachsenburg. Der Eintritt ist frei.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin