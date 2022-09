Schmähwalk

Veränderungen machen kreativ, so entstand auch die Idee einen "Schmähwalk" mit Verpflegung vom Musikpavillon im Seepark bis zum Rathauscafé durchzuführen.

Kreative Köpfe des Millstätter Narrenparlaments haben dazu eigens Sketche, Tanze, Musik und Kabaretteinlagen vorbereitet.

Start ist am Freitag, den 9. September, um 18 Uhr beim Musikpavillon in Millstatt. Infos bei Sonja Anglberger unter Telefon 0664-433 23 52.

Bei Schlechtwetter findet das Programm am Donnerstag, den 15. September statt.

Kunst im Park

Künstlerin Eva Posch zeichnet intuitiv und kompromisslos spontan, die Aktion bleibt im Fluss. Raum für unbewusst Wahrgenommenes, also Wesentliches im Wortsinn, bleibt so erhalten. Dazu im Gegensatz steht die Druckgrafik in all ihren Spielarten.

Weiters illustriert sie mit großem Vergnügen Kinderbücher. Sie lebt und arbeitet in Perchtoldsdorf bei Wien. Studiert Konzertfach Violine sowie Instrumentalpädagogik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz/Oberschützen.

Ihre Werke stellt sie bei der Vernissage, am Montag, den 12. September, im Parkschlössl in Spittal um 19 Uhr vor. Zu sehen ist die Ausstellung von 13. bis 18. September von 10 bis 18 Uhr.

Sprachinselfreunde

Volkskundliche Objekte wurden an den Verein der Freunde und weiter an das Gailtaler Heimatmuseum übergeben.

Das Museum wird dadurch zu einer Anlaufstelle der Sprachinsel-Kulturen. Am Donnerstag, den 8. September findet ein Festabend mit einer Sonderschau von Objekten aus den Sprachinseln statt. Als Gäste aus Oberitalien erwarten die Gailtaler Velia Plozner aus Timau mit dem Coro und der Kindertanzgruppe, Marcella Benedetti und Stefania Piller. Mit dabei auch die Partner vom Kanaltaler Kulturverein aus Tarvis.

Trachtenpuppen aus Tischlbong Tumau © KK/GAILTALER HEIMATMUSEUM

Wieder, Gansch & Paul

Albert Wieder (Tuba), Thomas Gansch (Trompete, Flügelhorn, Gesang) und Leonhard Paul (Posauner, Basstrompete, Gesang) haben ein heues Konzertprogramm entwickelt. Zu hören sind unter anderen George Michael, Billy Joel und Udo Jürgens. Das Konzert findet am Freitag, den 9. September, um 20 Uhr in der Kultbox in Mörtschach statt. Karten erhältlich unter despektiv@gmx.at.

Wieder, Gansch & Paul © KK/LUKAS BECK

