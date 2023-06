Circus Dimitri

Mit einem farbenfrohen Programm präsentiert sich der Circus Dimitri vom 8. bis 18. Juni in der Lagerstraße in Spittal.

Aufführungen finden Donnerstag, Freitag, Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr statt. Spielfrei sind Montag, Dienstag und Mittwoch.

Mit dabei sind der Tempojongleur Leonardo, Miss Nathalie, Prinzessin Tessa aus Paris und natürlich Augustine Mausini.

Durch das Programm führt Zirkusdirektor Dimitri und sein liebenswüriger Clown Leon.

10. Schlo(u)ssmusik Festival

Die Musikschule Spittal/Drau - Baldramsdorf lädt bis Mittwoch, dem 7. Juni zum 10. Schlo(u)ssmusik Festival ins Schloss Porcia in Spittal.

Bei der "Gala der jungen Künstler I" am Montag, dem 5. Juni um 18 Uhr musizieren die Preisträgerinnen und Preisträger von prima la musica 2023. Am Dienstag lautet das Motto "Buntgemischt". Ab 17 Uhr ist ein bunter Strauß von Musikbeiträgen vor allem aus den Bläserklassen zu hören und ab 19.30 Uhr gibt es ein schwungvolles Programm mit verschiedenen Bands und Ensembles bei der Jazz-Pop-Rock-Night. Das Ende der Konzertreihe findet am Mittwoch, dem 7. Juni statt. Ab 18 Uhr treten bei der Gala der jungen Künstler II, die Absolventen der Abschluss- und Übertrittsprüfungen auf.

Sommerkonzert

Im Kino Millino in Millstatt erklingen Kinoklassiker am Mittwoch, den 7. Juni mit der Band "Love4mation" ab 20 Uhr. Kartenreservierungen erbeten unter Telefon 0676-471 45 36.



Symposium

Die Geschichte von Millstatt und Kärnten behandelt die Tagungsreihe vom 9. bis 10. Juni im Kongresshaus Millstatt. Unter einem neuen Organisationsteam finden unterschiedliche Vorträge und Referate zur historischen Erforschung der Region statt. Die Eröffnung findet am Freitag, den 9. Juni um 9 Uhr statt. Tagungsleitung: Sabine Seelbach.

www.kleinezeitung.at/kultur/wohin