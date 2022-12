Love4mation

Zum Weihnachtskonzert lädt das Ensemble "Love4mation" mit Gabriele Kari, Katharina Schuster, Christian Pucher und Judith Sprenger-Laubreiter am Samstag, dem 10. Dezember in den Ahnensaal des Schlosses Porcia in Spittal. Als Gastmusiker stehen Margit Brunner-Breitenhuber, Michael Samitz und Dominik Hecher auf der Bühne.

Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, Infos und Kartenreservierungen unter: Tel. 0676-471 45 36 oder info@love4mation.at

Offene Kochwerkstatt

Slow Food Irschen veranstaltet wieder eine offene Kochwerkstatt unter dem Titel "Mehl". Köstlichkeiten werden im Kräuterhaus Pfarrstadel im Kräutergewölb am Dienstag, dem 6. Dezember, von 10 bis 12 Uhr zubereitet. Anmeldung unter: Tel. (04710) 237 72

Spittaler Weihnachtsdorf

Heute Montag, dem 5. Dezember können sich Kinder in der Himmelswerkstatt von 14 bis 18 Uhr kreativ betätigen. Ab 18 Uhr spielt Günther Flath im Weihnachtsdorf im Stadtpark.

Während der Adventzeit gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit regionalen Ensembles, Chören und Bands ab 18 Uhr. Kinder können täglich von 14 bis 18 Uhr in der Himmelswerkstatt basteln und die heimischen Wirte sind mit Glühwein, -most und Teespezialitäten sowie Kulinarik vertreten.

Geöffnet ist der Markt von Montag bis Sonntag, jeweils von 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Handwerksstände von 12 bis 19.30 Uhr. Ausnahmen: 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Perchtengruppe Obermillstatt

Am 7. Dezember findet am Marktplatz in Millstatt der Nikolaus- und Krampusumzug der Perchtengruppe Obermillstatt statt. Ab 18 Uhr kommt der Nikolaus und um 19 Uhr beginnt der Umzug mit Krampusgruppen aus ganz Österreich. Anschließend folgt eine Aftershowparty mit DJ im Kongresshaus.

Die Perchtengruppe Obermillstatt lädt zum Nikolaus- und Krampusumzug © KK/Perchtengruppe

Hospizgrundkurs

Die Hospizbewegung der Diakonie veranstaltet am Mittwoch, dem 7. Dezember, um 18 Uhr im Einsatzzentrum (2. Obergeschoss) in Winklern, einen Informationsabend über den Hospizgrundkurs. Ehrenamtliche Hospizbegleiter betreuen schwerstkranke und sterbende Menschen. Der Abend bietet Informationen über Inhalte und Umfang des Hospizgrundkurses.

Weihnachten am Eis

Am Donnerstag, dem 8. Dezember kann man sich in der Eissportarena in Spittal ab 16 Uhr auf Weihnachten einstimmen. Der Eintritt ist frei.

Kirchenchor Heiligenblut

Unter dem Motto "Gönn dir eine besinnliche Zeit!" findet am Samstag, dem 10. Dezember um 19 Uhr in der Pfarrkirche in Winklern ein Adventkonzert statt. Gestaltet wird der Abend vom Kirchenchor Heiligenblut und den Holzbläsern der Trachtenkapelle Heiligenblut.

Singgemeinschaft Döbriach

Zum Adventsingen unter dem Titel "Wartn tua ma ..." lädt die Singgemeinschaft Döbriach am Samstag, dem 10. Dezember um 19 Uhr in den Stadtsaal in Radenthein. Mit dabei sind auch die Kindertheatergruppe Döbriach und das Ensemble "Nock Block". Moderiert wird der Abend von Anita Latschen.

Singgemeinschaft Kötschach-Mauthen

"Fallt vom Himml a Sterndle". So lautet der Titel des Adventkonzertes mit der Singgemeinschaft Kötschach am Samstag, dem 10. Dezember um 19 Uhr. Im Gailtaler Dom in Kötschach sind auch der Gemischte Chor St. Jakob und das Blockflötenensemble "Tyrelo" dabei.

Karten können bei allen Sängerinnen und Sängern sowie bei der Dolomitenbank in Kötschach im Vorverkauf erworben werden.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin