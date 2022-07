90 Jahre Bürgermusik Millstatt

Am Freitag, dem 8. Juli feiern die Musikerinnen und Musiker der Bürgermusik Millstatt unter der Leitung von Stefan Hofer ihr 90-jähriges Gründungsjubiläum mit einem Jubiläumskonzert. Ab 20 Uhr, stehen im Kongresshaus, Werke von George Gershwin, Anthony Hopkins, Philip Sparke, Georg Friedrich Händel und anderen auf dem Programm.

Karten sind im Vorverkauf um 10 Euro bei allen Musikern sowie bei Moden und Trachten Fian in Millstatt und an der Abendkassa um 12 Euro erhältlich. Kinder unter zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Musikschule Gitschtal

Zum Schlusskonzert laden die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Gitschtal heute Montag, dem 4. Juli um 18.30 Uhr in den Kultursaal in Weißbriach.

Faszination Malen

Heute, Montag dem 4. Juli findet im Parkschlössl in Spittal die Vernissage der Ausstellung unter dem Titel "Faszination Malen" statt. Die gebürtige Russin Elena Baurecht präsentiert ihre Werke. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Amirah Pranzl mit der Gitarre.

Die Ausstellung ist vom Montag, dem 4. bis Freitag, dem 15. Juli täglich von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.

Ausstellung "Faszination Malen" mit Werken von Elena Baurecht © Melina Baurecht

Gailklang Festival

Am Sportgelände in Dellach im Gailtal findet am Donnerstag dem 7. Juli ab 18 Uhr, am Freitag dem 8. Juli ab 18.30 Uhr und am Samstag dem 9. Juli ab 11.30 Uhr das Gailklang Festival, das für gemeinschaftliches Lauschen, Tanzen und Sonnenanbeten steht, statt.

Neben einem bunten Rahmenprogramm wie Rafting, Kajak, Live-Töpfern, Acro-Yoga und mehr gibt es Musik von insgesamt 18 österreichischen und internationalen Acts wie zum Beispiel B.A.S.F., Ivanoska, Tina Mweni, Hattiwari, Uganesh und mehr. Tickets gibt es unter: gailklangfestival.at/tickets

Gailklangfestival in Dellach im Gailtal © KK/Gailklangfestival

75 Jahre SV Askö Raika Dellach/Drau

Der Sportverein Askö Raika Dellach im Drautal feiert sein 75jähriges Jubiläum am Samstag, dem 9. und am Sonntag, dem 10. Juli im Waldbadstadion in Dellach im Drautal.

Am Samstag wird um 15 Uhr ein Altherrenturnier mit fünf Top Teams gespielt. Anschließend erfolgt um 18 Uhr das Festspiel SV Dellach gegen Lendorf. Zum Festabend mit Ballkünstler, Siegerehrung des Altherrenturniers und Fans Party wird dann um circa 21.30 Uhr geladen.

Am Sonntag zelebriert Pfarrer Josef Allmaier um 10 Uhr eine Sportlermesse. Im Anschluss folgen dann der Festakt und ein Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Dellach im Drautal.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

15. Katschtaler Nudelfest

Die Katschtaler Trachtenkapelle Rennweg veranstaltet am Sonntag, dem 10. Juli beim Grillplatz im Pöllatal, das 15. Katschtaler Nudelfest. Ab 11 Uhr werden hausgemachte Nudelvariationen wie Fleisch-, Kärntner-, Erdäpfel- und Kletzennudel sowie Kaffee und Kuchen kredenzt.

Für musikalische Unterhaltung sorgen die Trachtenkapelle Malta und die Katschtaler Blas. Für Kinder steht eine Hupfburg und eine Instrumentenecke bereit.

Die Katschtaler Trachtenkapelle Rennweg lädt zum Nudelfest © KK/Katschtaler Trachtenkapelle Rennweg

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin