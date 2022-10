"Cantarmonie"

Eine neue Choridee von Gernot Kacetl und Alois Wendlinger nennt sich "Cantarmonie". Dabei singen sowohl junge als auch langgediente Stimmen aus Oberkärnten und Osttirol gemeinsam gehobene Chorliteratur.

Das Gründungskonzert des Vereins in Spittal findet am Montag, dem 31. Oktober in der Stadtpfarrkirche in Spittal statt. Zu hören sind Werke zum Totengedenken, welche zum Teil durch Kärntner Barockinstrumentalisten bereichert und zum Teil acapella vorgetragen werden. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Lyrischer Nachmittag

Am Donnerstag, dem 3. November findet um 16 Uhr im Café Moser in Spittal ein lyrischer Nachmittag statt. Es lesen Ingeborg Ott, Regina Kail-Claus, Gerhard Pleschberger und Peter-Christian Herbrich. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Amirah Pranzl mit der Gitarre.

Bergrettung Kolbnitz

Ein Multimediavortrag der Bergrettung Kolbnitz steht am Freitag, dem 4. November um 20 Uhr im Kultursaal in Mühldorf auf dem Programm. Gezeigt werden die drei höchsten Berge Afrikas, Wandern in den USA und Winterbergsteigen.

Floh- und Tauschmarkt

Im Rathaus in Kötschach-Mauthen kann man am Samstag, dem 5. November von 9 bis 13 Uhr nach Lust und Laune tauschen und tandeln. Zur Auswahl stehen Baby- und Kinderartikel, Kleidung, Wintersachen, Spielzeug, Möbel, Deko und mehr. Anmeldung zum Verkauf beim Verein "energie:autark" Kötschach-Mauthen" unter info@energie-autark.at oder unter Tel. (04715) 85 13 36

Theatergruppe Dellach

Die Komödie "Das verrückte Hotel" in drei Akten von Kerstin Hartje bringt die Theatergruppe Dellach, im Kultursaal der Gemeinde Dellach im Gailtal zur Aufführung.

Folgende Termine stehen auf dem Programm:

Samstag, 5. November, 15 Uhr und 20 Uhr

Sonntag, 6. November, 19 Uhr

Samstag, 12. November, 20 Uhr

Sonntag, 13. November, 15 Uhr

Reservierungen unter Tel. 0650-543 46 57

Volksrock

Die Trachtenkapelle Dellach im Drautal lädt am Samstag, dem 5. November, ab 20 Uhr in den Kultursaal beim Gasthof Trunk zum Volksrock. Für musikalische Unterhaltung sorgen "Die Südsteirer".

