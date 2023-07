Kunsthandwerksmarkt

Vom 7. bis 9. Juli präsentieren 80 kreative Künstler aus acht Ländern ihre besonderen Kunstwerke. Auf der Straße der Kunst findet man Stände mit Malerei, Holz, Stoff, Ton, Naturfasern und vielem mehr.

Sonne, Luft und Wasser sind die Hauptdarsteller, die auf den Weissensee ihre Lichtspiele projezieren. Auf ihren Fotos fängt die Weissenseerin Sonja Fercher ein faszinierendes Naturschauspiel aus Blautönen, Lichtblitzen und atmosphärischer Bewegung ein, die bei der Fotoausstellung zu sehen sind.

Ein regengeschützter Gastgarten sowie ein reichhaltiges Rahmenprogramm von artistischen Interventionen von Fausto Tenorio und Martha Labil über Feuershow bis Konzert von Green Grass laden zum Verweilen ein. Am Samstag können Kinder (und deren Eltern) im Acrylic Pouring-Workshop ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Beim Gelände neben der Bergbahn am Weissensee ist der Markt am Freitag, den 7. Juli von 12 bis 20 Uhr, am Samstag, den 8. Juli von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, den 9. Juli von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Kulturrundgang

Einblicke in das kulturelle Stadtleben Einst und Jetzt mit Besichtigung bedeutender Baulichkeiten wie das Schloss Porcia, das Khevenhüller Palais, die Stadtpfarrkirche und das "Spittl" gibt es wieder von Juli bis September.

Jedern Donnerstag finden Führungen um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist immer beim Tourismusbüro Spittal. Anmeldungen sind erbeten bis 17 Uhr am Vortag im Tourismusbüro unter der Telefonnummer (04762) 37 200.

Nudelfest

Am Sonntag, den 9. Juli findet am Grillplatz im Pöllatal das 16. Katschtaler Nudelfest, ab 11 Uhr statt.

Hausgemachte Nudelvariationen, Kaffee & Kuchen sowie eine Hüpfburg für Kinder und eine Tombola mit schönen Preisen warten auf die Gäste.

Musikalische Unterhaltung kommt von der Dorfmusik Mühldorf und der Katschtaler Blas.

Sommerfest

Die Migrantinnenberatung Spittal feiert ein Sommerfest unter dem Motto "Hände reichen - Horizonte weiten" am Freitag, den 7. Juli von 14 bis 17 Uhr beim Springbrunnen im Stadtpark.

Unterhaltungsprogramm mit südamerikanischem Tanz, internationalem Buffet, Kinderschminken und vieles mehr.

Gailklangfestival

Ein musikalischer Ausnahmezustand findet vom 6. bis 8. Juli am Sportgelände in Dellach im Gailtal statt. Öffnungszeiten von 18 bis 4 Uhr früh. Tanzen, Musik hören und chillen beim Gailtalfestival mit Tasheeno, Ivanoska und vielen anderen.

Karten sind erhältlich bei der Dolomitenbank in Hermagor, Lienz und Kötschach.

