Frühjahrskonzert

Die Trachtenkapelle Rennweg lädt zum traditionellen Frühjahrskonzert ein. Im Turnsaal der Mittelschule Rennweg findet das Konzert am Ostersonntag, den 9. April um 20 Uhr im Turnsaal statt.

Kapellmeister Günther Abwerzger hat ein Programm rund um "Non solo Solisti" zusammengestellt. Es erklingen anspruchsvolle Konzertwerke, Marschmusik und böhmische Blasmusik.

Karten sind bei allen Musikern und an der Abendkasse erhältlich.

Hofladen

In der Osterwoche hat der Hofladen in St. Peter geänderte Öffnungszeiten. Osterschinken, Reindling, Brot und vieles mehr werden am Gründonnerstag, den 6. April von 16 bis 19.30 Uhr angeboten. Am Karfreitag, den 7. April ist der Hofladen von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet.

Bestellservice:Tel. 0650/4873420 oder Tel. 0664/2112250

Orchestermesse

Am Ostersonntag, den 9. April findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst mit großem Chor und Orchester in der Stadtpfarrkirche in Spittal statt. Aufgeführt wird die Messe von Franz Schubert in G-Dur. DV 167 für Soli, Chor, Orchester und Orgel. Es dirigiert Helmutz Franz Lusch. Solisten sind Eva-Maria Egarter, Johannes Dietrich-Mucher und Peter Elwitschger.

Frühlingserwachen

In Kooperation mit dem Ostermarkt erwacht der Frühling am Mittwoch, den 5. April in Hermagor. Von 8 bis 13 Uhr können regionale Produkte, Kunsthandwerk, lokale Kulinarik bei einer autofreien Innenstadt in Hermagor genossen werden. Eintritt ist frei.

Kulturtipp

Zur Einstimmung auf die Osterzeit erklärt Gerti Baumgartner (Austria Guide) historische Fastentücher. Start ist in der Stiftskirche in Millstatt um 11 Uhr. Anschließend geht es mit Privat-PKW's zur Besichtigung der Fastentücher nach Baldramsdorf und Maria Bichl/Lendorf. Dann wieder zurück zur Karfreitagsliturgie in die Kalvarienbergkapelle in Millstatt. Anmeldungen erbeten unter Telefon 0676-550 32 46.

