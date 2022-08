8. Weißensee Klassik Festival

Eröffnet wird das Weißensee Klassik Festival am Mittwoch, dem 31. August um 18 Uhr beim Ronacherfels vom "Vision String Quartett". Die vier jungen Musiker Florian Willeitner, Daniel Stoll, Sander Stuart und Leonhard Disselhorst präsentieren klassisches Streichquartett-Repertoire aber auch genreübergreifende Projekte mit Jazz-, Pop-, und Rockelementen sowie Eigenkompositionen.

Bei Schlechtwetter findet das Konzert um 20 Uhr in Graln's Tenn in Neusach statt.

Am Donnerstag, dem 1. September erwacht die Erzählung "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry mit Florian Willeitner, Nina Kazourian, Marie Spaemann, Christoph Zimper und Alexander Wienand musikalisch zu neuem Leben. Um 20 Uhr in Graln's Tenn in Neusach ist Anna Vidyaykina für die Sand-Illustration verantwortlich und Daniela Knaller fungiert als Erzählerin.

Am dritten Festivaltag am Freitag, dem 2. September interpretiert der ausgebildete Opersänger Bryan Benner seine Lieder über das Leben und die Liebe in all ihren Facetten. Dabei wechselt er sich mit Christoph Zimper ab, der Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenquartett in A-Dur KV581 zum Besten gibt. Das Konzert findet um 12 Uhr im Seehaus beim Neusacherhof statt.

Der Festivalabschluss findet am Samstag, dem 3. September um 20 Uhr in der Kirche in Techendorf mit "The Millennials Mass" von Christoph Zimper statt. Es ist ein genreübergreifendes Werk für zehn Musiker in der Form einer lateinischen Messe.

Karten sind beim Verein Weißensee Klassik unter Tel. 0664-544 39 99 oder unter info@weissenseeklassik.at erhältlich.

Luise Kloos

Unter dem Titel "Zwischen den vielen Stunden der Zeit" stellt Luise Kloos in der Galerie in der Alten Schule in Millstatt ihre Werke aus. Von Montag, dem 29. August bis Donnerstag, dem 22. September arbeitet die Künstlerin vor Ort und man kann ihr montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr über die Schulter schauen. Besichtigungen außerhalb der Öffnungszeiten sind auf Anfrage unter Tel. 0699-11 46 09 41 oder luisekloos1@gmail.com möglich.

Die Finissage findet am Freitag, dem 23. September um 17 Uhr statt.

Andreas Prause

Unter dem Titel "Der Håog und seine Freunde" präsentiert Andreas Prause von Montag, dem 29. August bis Freitag, dem 9. September seine Werke im Parkschlössl in Spittal. Die Vernissage findet am Montag, dem 29. August um 19 Uhr statt. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Sounds of Hollywood

Im Rahmen der Musikwochen Millstatt wird am Mittwoch, dem 31. August um 19.30 Uhr in die Stiftskirche zu einem Konzert unter dem Titel "The Sounds of Hollywood" geladen. Der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson präsentiert gemeinsam mit Lauren Urquhart (Sopran) und František Janoska (Klavier) Werke namhafter Komponisten.

Karten sind unter Tel. (04766) 20 21 35 oder unter musikwochen@millstatt.at erhältlich.

Thomas Hampson steht im Rahmen der Musikwochen Millstatt auf der Bühne © KK/Kristin Hoebermann

100 Jahre Theater in Liesing

Mit Lachnummer, Gedichten und Sketchen feiert die Theatergruppe Liesing im Lesachtal unter der Leitung von Erika Stabentheiner ihr 100-jähriges Jubiläum. Aufführungen finden am Mittwoch, dem 31. August und am Mittwoch, dem 14. September, jeweils um 20.30 Uhr im Pfarrsaal in Liesing statt.

Reservierungen sind unter Tel. 0664-652 60 79 möglich.

Die Theatergruppe Liesing feiert Geburtstag © KK/Theatergruppe Liesing

Weißbriacher Kirchtag

Beim Gemeindezentrum in Weißbriach in der Gemeinde Gitschtal wird am Wochenende Kirchtag gefeiert. Das traditionelle Baumaufstellen mit Musik und anschließender Disco findet am Samstag, dem 3. September ab 18 Uhr statt.

Am Sonntag, dem 4. September beginnen die Feierlichkeiten mit einem Kirchtagsfestgottesdienst um 9 Uhr. Danach folgt ein Frühschoppen mit der Gitschtaler Trachtenkapelle Weißbriach, Nachmittagsunterhaltung mit dem "Kärntner 7erBlech" und Kirchtagsbaumverlosung.

Den Abschluss der Feierlichkeiten macht am Montag, dem 5. September ab 13 Uhr das Absuchen der Zechburschen, und Tanz mit den "Juhej Oberkrainern" um 20 Uhr.

Im Gitschtal wird am Wochenende Kirchtag gefeiert. © KK/Dorfgemeinschaft Weißbriach

Kultursommer Radenthein

Im Rahmen der Reihe Kultursommer 2022 steht am Freitag, dem 2. September im Kurpark Döbriach beim ASK-Haus um 19 Uhr ein Konzert auf dem Programm. Mit dabei ist die Granatstadtkapelle, der MGV Kaning, der SKU Nockxsang, K2 - Michael und Fridolin Kerschbaumer sowie das Tanzstudio lilOrama.

