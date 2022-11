Stiller Advent

In den Bezirken und im Landhaushof finden heuer wieder Konzerte mit unterschiedlichen Chören und Musikgruppen statt.

Am 4. Dezember findet eine Veranstaltung in der Stadtpfarrkirche in Spittal statt. Ab 16 Uhr singt das Ensemble "Die Kärntner aus Maria Wörth", der Bergmännische Gesangsverein Bleiberg-Kreuth". An der Harfe ist Isabelle Hassler. Durch den Nachmittag führt Anneliese Wernitznig. Karten sind bei der Volksbank, im Pfarramt Spittal und im Kartenbüro Porcia sowie an der Abendkasse erhältlich.

Adventsingen

Der Singkreis Porcia unter der Leitung von Bernhard Wolfsgruber lädt zur adventlichen Einstimmung unter dem Motto "Ein Stern ist niederg'falln". Es erklingen Lieder von Günther Mittergradnegger, Joseph Michael Haydn und alpenländische Weisen. Musikalische Unterstützung von Musikern des Kammerorchesters.

Karten sind bei allen Chormitgliedern sowie Kartenbüro Porcia erhältlich.

Spittaler Weihnachtsdorf

Heute Montag, den 28. November können sich Kinder in der Himmelswerkstatt von 14 bis 18 Uhr kreativ betätigen. Ab 18 Uhr spielen "Die Fiedler" im Weihnachtsdorf.

Während der Adventzeit gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit regionalen Ensembles, Chören und Bands ab 18 Uhr. Basteln können Kinder in der Himmelswerkstatt oder das vielfältige Angebot für Kinder nützen. Die heimischen Wirte sind wieder mit Glühwein, -most und Teespezialitäten vertreten.

Geöffnet ist der Markt von Montag bis Sonntag, von 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Handwerksstände von 12 bis 19.30 Uhr. Ausnahmen: 3. Dezember (Krampuslauf) bis 24 Uhr, 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Inwändig & Auswändig

Texte und Mundartgedichte aus dem zweiten Gedichtband liest Autorin Christa Drussnitzer bei einer Lesung im Kunstraum Obervellach.

Am Freitag, den 2. Dezember findet die Veranstaltung um 19 Uhr mit musikalischer Umrahmung statt.

Dorfadvent

In Amlach bei Spittal findet zum zweiten Mal der Dorfadvent in der Dorfarena (Kinderspielplatz) am Samstag, den 3. Dezember statt.

Ab 14 Uhr können sich Besucher an verschiedenen Ständen stärken und auch weihnachtliches Handwerk erwerben. Im Dorfgemeinschaftshaus findet eine Ausstellung mit Bildern der ansässigen Künstler statt. Gesangliche Darbietungen kommen vom MGV Amlach, den Stimmen aus Amlach und dem Kinderchor. Eintritt frei.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin