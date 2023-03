Jakobsweg per Rad

Die Parasportler Wolfgang Dabernig alias "Radlwolf" und Michi Kurz laden am Samstag, dem 1. April um 19 Uhr in das Café Kino Engl in Kötschach-Mauthen zur Multimediashow unter dem Titel "Jakobsweg per Rad 2009".

Die beiden waren gemeinsam mit Freunden unterwegs. Die 2750 km lange dreiwöchige Pilgerfahrt führte ausgehend von Kötschach unter anderen über Monaco, nach Lourdes und über die Pyrenäen den Jakobsweg entlang nach Santiago de Compostela.

Natur im Garten

Das Umweltreferat und die Stadtbücherei Spittal laden am Donnerstag, dem 30. März von 18 bis 19.30 Uhr zum Vortrag unter dem Titel "Optimale Pflanzen für den klimafitten Hausgarten" in die Stadtbücherei in der Jahnstraße 3 in Spittal. Heidemarie Pirker referiert über Möglichkeiten zur Veränderung des Kleinklimas, über Begrünungsmaßnahmen, trockenheitsverträgliche Pflanzen und mehr.

Anschließend wird eine Fragerunde mit Beratung zu Themen des ökologischen Gärtnerns sowie eine Samentauschbörse angeboten. Der Eintritt ist frei.

Passionssingen

Zum Passionssingen lädt der Gemischte Chor Mühldorf, unter der Leitung von Marlis Linder, am Freitag, dem 31. März um 15 Uhr in die Pfarrkirche in Sachsenburg und um 19 Uhr in die Pfarrkirche in Kolbnitz. Zu hören ist die Katschtaler Volkspassion von Hans Pleschberger.

Jubiläumsliederabend

Der Gesangsverein Lendorf/Lurnfeld unter der Leitung von Johann Hofer feiert heuer sein 111-jähriges Bestandsjubiläum und lädt am Palmwochenende zu zwei Jubiläumsliederabenden ein.

Am Samstag, dem 1. April stehen die Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem Quartett Almrose Radenthein, unter der Leitung von Andreas Moser, auf der Bühne und am Sonntag, dem 2. April werden sie vom Bleiberger Viergesang, unter der Leitung von Helmut Götzinger, musikalisch unterstützt. Auch die Zuafolls Musi unter der Leitung von Christian Brugger ist mit dabei. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, durch das Programm führt Günther Aiglsperger.

Aufgrund von Bauarbeiten in der Volksschule Lendorf finden beide Veranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus in Baldramsdorf statt.

Der Gesangsverein Lendorf/Lurnfeld feiert sein 111-jähriges Bestandsjubiläum © KK/Gesangsverein Lendorf/Lurnfeld

Lesung mit Musik

Am Samstag, dem 1. April findet im Café Sitzwohl in Seeboden eine Lesung mit Musik, unter dem Titel "Von den ersten Schneeglöckchen, Hitler und dem bösen Wolf", statt. Um 19 Uhr präsentiert Hadwig Schindler-Hopfgartner Gedichte und Kurzprosa. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Hannes Schindler und Charlene Jean mit Gitarre, Geige und Gesang. Der Eintritt ist frei. Reservierung empfohlen unter: Tel. 0650-339 24 41

