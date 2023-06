Standlsingen

Der Gesangsverein Lendorf/Lurnfeld feiert sein 111-jähriges Jubiläum und lädt am Samstag, dem 1. Juli um 14 Uhr zum Standlsingen ein. Mit dabei sind zahlreiche Chöre aus der Umgebung wie zum Beispiel die Chorgemeinschaft St. Michael Pusarnitz, der MGV 1861 Spittal, die Sängerrunde Lurnfeld, die Sängerrunde Tauernhort Altersberg, die Dorfgemeinschaft Baldramsdorf, der MGV Seeboden, die Stimmen aus Amlach und andere. Die Veranstaltung findet am Litzlhof statt, Eintritt sind freiwillige Spenden.

Bolschoi Don Kosaken

Der Kammerchor die "Bolschoi Don Kosaken" ist auf Tournee in Europa. Zu Gast sind die ausgebildeten Sänger am Montag, dem 26. Juni in Seeboden. Zu hören sind sakrale Gesänge, Volkslieder, Weisen und klassische Arien.

Das Konzert findet um 19 Uhr in der Pfarrkirche statt. Karten sind an der Abendkassa und online erhältlich.

Bolschoi Don Kosaken © KK/DON KOSAKEN

Zusammen nachhaltig

Einen Aktionstag zum Thema "Nachhaltigkeit" mit Infoständen, Kleider- und Büchertauschbörse sowie vielem mehr, gibt es am Freitag, dem 30. Juni von 9 bis 12 Uhr im Stadtpark in Spittal. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Hans Kofler und Reini Winkler.

22. Irschner Kräuterfestival

Am Samstag, dem 1. und Sonntag, dem 2. Juli findet in Irschen das 22. Krätuerfestival statt. Die Eröffnung erfolgt am Samstag um 10 Uhr, danach gibt es Führungen, Vorträge und mehr. Ab 19 Uhr geht es am Gemeindeplatz mit den Irschner Vereinen und der "Drautal Böhmischen" mit Musik in den Abend.

Am Sonntag beginnt der Festgottesdienst beim Kräuterhaus um 8.30 Uhr, umrahmt von der Sängerrunde Irschen. Anschließend wird zum feierlichen Auftakt mit Frühschoppen, Führungen und Vorträgen geladen. Der Festakt folgt um 12 Uhr mit anschließendem gemütlichen Ausklang mit der Irschner Bauernkapelle am Gemeindeplatz.

An beiden Tagen ist der Eintritt frei.

Literatur im Rosenpark

Unter dem Titel "Alles ist hin? Samt allfälliger Reparaturanleitung für alle möglichen und unmöglichen Lebenslagen" lesen Michael Wagner und Georg Clementi im Rahmen der Reihe "Literatur im Rosenpark" am Sonntag, dem 2. Juli um 20 Uhr im Rosen- und Wasserpark von Garten & Floristik Winkler in Seeboden. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Peter Elwitschger, Michael Samitz und Stefan Stückler.

Weitere Termine finden Sie unter:

www.kleinezeitung.at/kultur/wohin