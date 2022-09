Kirchbacher Apfelfest

"Alles Apfel" heißt es am Sonntag, dem 2. Oktober, ab 9 Uhr in Kirchbach im Gailtal. Nach der Erntedankmesse in der katholischen Kirche folgt der Erntedankumzug vom Dorfplatz zum Apfelfestplatz, wo um 10 Uhr die feierliche Eröffnung durch Bürgermeister Markus Salcher stattfindet.

Neben Darbietungen der Volksschul- und Kindergartenkinder musizieren der Musikverein Reißkofel Reisach sowie die Reisacher Dorfmusikanten. Weiters kann man sich bei der Apfelausstellung über die heimischen Apfelsorten informieren oder sein Glück beim Gewinnspiel versuchen. Durch das Programm führt Buzgi. Das Kinderprogramm sorgt für Unterhaltung der Kleinen.

FamiliJa-Eltern-Kind-Gruppe

Im Multimediaraum der Kletterhalle in Mühldorf startet am Dienstag, dem 27. September eine FamiliJa-Eltern-Kind-Gruppe für Eltern mit Kindern ab einem Jahr mit Melanie Thaler bzw. Hermine Baier. Es sind zehn Termine, jeweils dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr. Anmeldung unter Tel. (04782) 25 11

Grenzlandchor Arnoldstein

Anlässlich 675 Jahre Stadt Gmünd findet am Freitag, dem 30. September um 19.30 Uhr in der Lodronschen Reitschule in Gmünd ein Jubiläumskonzert mit dem Grenzlandchor Arnoldstein unter der Leitung von Hedi Preissegger statt. Beim abwechslungsreichen Programm wird der Chor von Eveline Schuler mit der Harfe und der Gruppe Sax Royal unterstützt.

Karten sind in der Gästeinformation im Rathaus in Gmünd oder unter Tel. (04732) 22 15 14 erhältlich.

Der Grenzlandchor Arnoldstein steht in Gmünd auf der Bühne © KK/Grenzlandchor Arnoldstein

Galerie Porcia

"Der Klang der Farbe" lautet der Titel der Ausstellung mit Werken von Ernestine Faux, die in der Galerie Porcia in Spittal am Freitag, dem 30. September eröffnet wird. Die Künstlerin präsentiert um 19 Uhr im Schloss Porcia eine Eröffnungs-Performance auf beleuchteten Kristall-Klangschalen.

Die Ausstellung ist von Montag, dem 3. Oktober bis Freitag, dem 4. November, jeweils montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags auch von 16.30 bis 18.30 Uhr zu sehen.

Kabarett im Konzert

Der Männergesangsverein Seeboden lädt am Samstag, dem 1. Oktober um 20 Uhr in das Kulturhaus in Seeboden zum Musikkabarett mit Anja Kaller. Das Programm unter dem Titel "Wackelkontakt" wird vom MGV mit einer Handvoll humoriger Lieder umrahmt.

Kartenbestellung und Reservierung unter singen@mgv-seeboden.at

Saisonausklang

Im Gailtal Museum im Schloss Möderndorf in Hermagor wird am Samstag, dem 1. Oktober ab 18 Uhr zum Saisonausklang mit Musik und Kulinarik geladen.

Zu sehen sind "Bilderwelten - Weltenbilder" mit Werken von Herta Hofer, Volkskultur-Exponate aus den friaulischen Sprachinseln Plodn, Zahre und Tischlbong, Alpinismus & Alpenverein im neu gestalteten Alpinraum, Neupräsentation zur Geschichte der Gendarmerie und bemerkenswerte Heilige Schriften und Kunstbibeln im Sakralienraum.

Musikalisch umrahmt wird der Abend von Rudi Katholnig (Akkordeon) und Hans-Peter Steiner (Saxofon).

Im Gailtal Museum musizieren Hans-Peter Steiner und Rudi Katholnig © KK/Gailtalmuseum

Ausstellung "Alles fließt"

Am Samstag, dem 1. Oktober wird um 18 Uhr im Kunstraum in Obervellach die Ausstellung unter dem Titel "Alles fließt" eröffnet. Drei Künstlerinnen präsentieren vier Elemente. Musik, Lyrik, Skulptur und Fotografie.

Die Lesungen mit Musik starten um 18.30 Uhr. Mit dabei sind Gudrun Schindler, Johanna Tschabitscher und Hadwig Schindler-Hopfgartner.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, dem 6. November, donnerstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr zu besichtigen.

Mölltaler Markttag

Zum Abschluss der heurigen Saison wird am Samstag, dem 1. Oktober, beim Mölltaler Markttag in Obervellach noch einmal die gesamte Produktpalette geboten. Im Zentrum beim Tauernfenster bieten Produzentinnen und Produzenten aus der Region von 9 bis 12 Uhr ihre Produkte an.

Mölltaler Markttag in Obervellach © KK/Mölltaler Markttag

25 Jahre Hofladen

Der Hofladen in St. Peter bei Spittal lädt am Samstag, dem 1. Oktober ab 11 Uhr zum Jubiläumsfest. Neben dem offiziellen Festakt gibt es einen humorvollen Blick auf 25 Jahre Hofladen, eine Hofführung, Kirchtagssuppe mit Reindling und Kinderprogramm. Für musikalische Unterhaltung sorgen das Ensemble "Love4mation" und "ChiliconKari".

