Eine lange Winternacht

Die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Liesing im Lesachtal laden am Mittwoch, dem 28. Dezember in den Kultursaal in Liesing zum Weihnachtskonzert. Unter dem Titel "Eine lange Winternacht" hat Kapellmeister Gerhard Lexer ein breitgefächertes Programm zusammengestellt.

Ab 20 Uhr gibt es einen Querschnitt durch die Jahresarbeit zu hören, beginnend mit Märschen, bekannten Walzern und Polkas, sinfonischer Blasmusik, Filmmusik und populäre Schlagermelodien. Durch das Programm führt Obmann Michael Egartner.

Eintritt sind feiwillige Spenden.

Christbaumtauchen

Am Montag, dem 26. Dezember wird in den Yachthafen und Rosengarten des Hotels Seefischer in Döbriach zum Brauchtum am Millstätter See geladen. Ab 17 Uhr startet das Programm mit Christbaumtauchen, Rauhnacht und Konzert mit dem SKU-Nockxsang. Weiters mit dabei ist das Schauspielteam vom Sagamundo, die Bläser Maximilian Berndl und Stefan Hofer sowie K2 Michael und Fridolin.

Kindersilvester

In Döbriach findet am Samstag, dem 31. Dezember ein Kindersilvester mit Fackelwanderung, Feuershow, Gaukler-Programm und Minifeuerwerk statt.

Die Fackeln werden um 16 Uhr beim Sagamundo ausgegeben, danach folgt der Fackelzug zum Fischerpark Döbriach. Um 17.20 Uhr startet die Feuershow und das Gaukler-Programm mit "Frowin". Das Minifeuerwerk kann man um 18 Uhr erleben.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin