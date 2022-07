Summer lovin

Die Gruppe "Love4mation" lädt zum Konzert "Summer lovin" am Samstag, den 30. Juli, um 19.30 Uhr in die Lodronsche Reitschule nach Gmünd. Besucher erwarten Songs voller Sommer, Sonne und Liebe.

Als Gastmusiker fungieren Dominik Hecher, Margit Brunner-Breitenhuber und Michael Samitz. Kartenreservierungen unter Telefon 0676-471 45 36.

Familienfrühschoppen

Die Sänger des MGV Berg im Drautal veranstalten am Sonntag, den 31. Juli, ab 10.30 Uhr einen Familienfrühschoppen. Flotte Musik erklingt von der Trachtenkapelle Berg und dem Jugendorchester. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Kasperltheater. Kulinarische Genüsse für alle Besucher warten beim Festgelände Berg auf die Verkostung.

Buchvorstellung

Wanda Buschmann stellt ihr jüngst veröffentlichtes Buch "Woher kommen wir? Und von welchem Planeten kommen Sie überhaupt?" am Dienstag, den 26. Juli, um 19 Uhr im Kunstraum Obervellach vor.

Ein humorig bis ernsthafter Abend mit musikalischer Umrahmung.

Buchvorstellung von Wanda Buschmann © KK/KUNSTRAUM

Blasmusikfest

Die Trachtenkapelle Flattach feiert ihr 120jähriges Jubiläum. Von Freitag, den 29. Juli bis Sonntag, den 31. Juli auf 3000m Höhe am Mölltaler Gletscher.

Die Militärmusik Kärnten bietet am Freitag ab 19 Uhr eine Sondershow. Am Samstag findet das Blasmusikertreffen ab 15.30 Uhr statt. Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr ein Blasmusikfestival mit vielen Bands und Formationen.

Mit dabei die "Jung Fidelen", "Showdown", "Hepta Blech" und die "Hoagis".

Kultursommer

Zum Thema "Streuobstwiese" findet am Samstag, den 30. Juli im Rahmen des Kultursummers der Via Iulia Augusta ein Vortrag zum Thema "Biotop Streuobstwiese - der gefährdete Garten Eden" um 16.30 Uhr statt. Um 18 Uhr spielt die Wiener Tschuschenkapelle in der Obstbaumschule Fruchttrieb, Kreuth 11 in Kötschach auf.

