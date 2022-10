EC-Chor und Outi & Lee

Ein Benefizkonzert zugunsten von Menschen in Not in Kärnten findet am Dienstag, dem 25. Oktober um 19.30 Uhr in der Lodronschen Reitschule in Gmünd, statt. Mit dabei sind der EC-Chor Seeboden und das Künstlerehepaar Outi & Lee. Durch das Programm führt Elisabeth Faller.

Der Reinerlös kommt Hilfsprojekten der Caritas und der Diakonie zugute. Karten sind in der Gästeinformation Gmünd um 12 Euro und an der Abendkassa um 15 Euro erhältlich.

Schmankerl Fest

Das 2. Slow Food Schmankerl Fest findet am Mittwoch, dem 26. Oktober von 12 bis 17 Uhr im Kurpark in Bad Kleinkirchheim statt.

Beim Herbstfest im Zeichen des regionalen Genusses werden an neun Ständen die Vielfältigkeit der Kärntner Küche präsentiert sowie Gerichte aus alten Zeiten aufgetischt. Der Eintritt ist frei.

Herbstfest im Slow Food Village Bad Kleinkirchheim © KK/Martin Hofmann

Das verzauberte Schloss

Kasperltheater, Zauberei, Mitmachtheater, Kinderschminken, Bilderbuchkino, Mini-Disco, Gruselbuffet und Kürbiskopf-Contest. All das und mehr gibt es am Freitag, dem 28. Oktober von 14 bis 20 Uhr im Schloss Porcia in Spittal.

Das verzauberte Schloss hat für Kinder ab vier Jahren, die sich auch gerne verkleiden können, geöffnet. Der Eintritt ist frei. Auch das Museum ist frei zugänglich.

Alle Kinder sind ins verzauberte Schloss Porcia eingeladen. © KK/Christian Egger

Samahara

Am Freitag, dem 28. Oktober wird um 19 Uhr zum Konzert unter dem Titel "Samahara" in den Kunstraum in Obervellach geladen. Zu hören sind Lieder aus dem Drachental mit Samahara Susanne Krämer (Gesang und Gitarre) und Manu El Köck (Gesang, Gitarre, Percussion).

Steinfelder Kulturtage

Die feierliche Eröffnung der Steinfelder Kulturtage erfolgt am Freitag, dem 28. Oktober um 18 Uhr am Jordanhof. Die Besucher erwartet eine Kombination aus Lesung, Malerei und Musik. Neben Wortkompositionen von Christiane Tschabitscher und Liedklängen von "VeSCH2.0" kann man gemeinsam mit Künstler Kurt Philippitsch ein Gemälde gestalten sowie seine Ausstellung "Einfach tierisch" besichtigen.

Steinfelder Knappentheater

Im Rahmen der Steinfelder Kulturtage steht auch Dinner&Crime auf dem Programm.

Das Knappentheater lädt zur Kriminalkomödie in drei Akten unter dem Titel "Das Spiel kann beginnen, möge der Bessere gewinnen". Die Ermittlungen des anwesenden Detektives, Sir Ronald Lange, werden von einem 3-gängigem Menü begleitet.

Termine für die Aufführungen:

Samstag, 29. Oktober, 19.30 Uhr

Sonntag, 30. Oktober, 17 Uhr

Montag, 31. Oktober, 19.30 Uhr

Samstag, 5. November, 19.30 Uhr und

Sonntag, 6. November, 18 Uhr.

Karten sind gegen Voranmeldung unter unter Tel. 0664-451 92 50 erhältlich.

Singgmeinschaft Döbriach

Zum Herbstkonzert unter dem Titel "Klingendes Kärnten und seine Lieder" laden die Mitglieder der Singgemeinschaft Döbriach am Samstag, dem 29. Oktober um 20 Uhr in den Stadtsaal in Radenthein. Neben der Singgemeinschaft Döbriach stehen auch die Kindertheatergruppe Döbriach und Adrian Genser mit der Steirischen Harmonika auf der Bühne. Durch das Programm führt Anita Latschen.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin