Theater in Lendorf

Die Akteure der Theatergruppe Lendorf laden heuer zum Stück unter dem Titel "Champagner zum Frühstück" in den Kultursaal in Lendorf. Die warmherzig-kurzweilige Komödie von Michael Wempner erzählt die Hindernisse und Tücken einer Senioren-Wohngemeinschaft und trifft damit den Nerv der Zeit. Die Zuschauer werden mit Wortwitz und Situationskomik unterhalten.

Die Premiere erfolgt am Freitag, dem 28. April. Weitere Termine sind Samstag, 29. April, Freitag, 5. Mai und Samstag, 6. Mai. Die Aufführungen finden jeweils um 20 Uhr statt.

Heuer können erstmals Sitzplätze online reserviert werden. Die Karten sollten mindestens 30 Minuten vor Beginn an der Kassa abgeholt werden. Reservierung unter: www.theatergruppe-lendorf.de oder unter Tel. 0650-461 05 54

Achtung, Betrug

Einen Vortrag über den "Enkeltrick und andere Gefahren" mit Klaus-Hermann Tamegger gibt es am Dienstag, dem 25. April im Ahnensaal des Schlosses Porcia in Spittal. Der Gruppeninspektor und Bezirks IT-Ermittler spricht ab 19 Uhr darüber, wie man sich vor Betrug im Internet, oder bei Anrufen und SMS schützen kann. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter: Tel. (04762) 56 50-136

Literatur pur

Im Rahmen der Reihe "Literatur pur" liest Stefan Maiwald am Dienstag, dem 25. April um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia in Spittal aus seinem Buch "Meine Bar in Italien - Warum uns der Süden glücklich macht".

Karten sind im Kartenbüro Porcia in Spittal (Tel. (04762) 420 20) erhältlich.

Heimat

"Nur wer die Sehnsucht kennt ...." unter diesem Titel werden am Donnerstag, dem 27. April im Rahmen der Reihe "in Szene" Lieder, Texte und Musik zum Thema "Heimat" präsentiert. Reinhardt Winter, Youcef Brahimi und Anton Pyvovarov stehen ab 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia in Spittal auf der Bühne.

Kartenverkauf im Porcia Kartenbüro. Tel. (04762) 420 20 oder karten@porcia.at

Theater Mühldorf

Die Laienspielgruppe Reißeck bringt heuer die Komödie "Kaviar trifft Currywurst" von Winnie Albel auf die Bühne im Kultursaal in Mühldorf.

Die Premiere findet am Freitag, dem 28. April um 20 Uhr statt. Weitere Termine Samstag, 29. April, Sonntag, 30. April und Freitag, 5. Mai, jeweils um 20 Uhr und Samstag, 6. Mai um 18 Uhr.

Karten sind bei Elektro Messner in Kolbnitz, in der Skihütte Reisseck von Mittwoch bis Sonntag und bei den Spielern erhältlich.

Die Laienspielgruppe Reißeck lädt zum Theaterabend. © KK/LG Reißeck

Alpenverein Spittal

Am Freitag, dem 28. April findet beim Postwirt in Seeboden die Jahreshauptversammlung des Alpenvereins Spittal statt.

Ab 18.30 Uhr stehen Jahresrückblicke des Vorsitzenden und der Referenten für Alpines, Jugend und Naturschutz, sowie der Jahresabschluss 2022 und das Budget 2023 auf dem Programm. Weiters finden Ehrungen der Jubilare statt. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Schülerinnen und Schülern der Musikmittelschule Seeboden.

