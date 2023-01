Olympisches Festival

Die Stadt Spittal hat die Ehre, Gastgeber des Eishockey-Turniers der Damen mit acht Teams (Italien, Finnland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Tschechien, Deutschland, Österreich) von 22. bis 27. Jänner 2023 in der Eissportarena zu sein. Die hochkarätigen Spiele gehen allesamt bei freiem Eintritt über die Bühne.

Welch hohen Stellenwert dieses internationale Turnier hat, zeigt sich unter anderem daran, dass viele der Eishockey-Spielerinnen, die in Spittal zu sehen sind, bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo um Medaillen kämpfen werden.

Spielplan:

Montag, 23. Jänner:

12 Uhr Deutschland gegen Italien

16 Uhr Finnland gegen Schweiz

20 Uhr Slovakei gegen Österreich

Dienstag, 24. Jänner:

12 Uhr Tschechische Republik gegen Deutschlang

16 Uhr Schweden gegen Italien

20 Uhr Finnland gegen Slovakei

Mittwoch, 25. Jänner:

12 Uhr Schweiz gegen Österreich

16 Uhr Schweden gegen Deutschland

20 Uhr Tschechische Republik gegen Italien

Die Finalspiele finden am Donnerstag, den 26. Jänner ab 15.30 Uhr und am Freitag, den 27. Jänner, ab 12.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Eissportarena zur Seilbahn 8 in Spittal.

Maschenkonstrukte

Marlies Liekfeld-Rapetti stellt ihre neuen Arbeiten unter dem Titel "Maschenkonstrukte" aus. Vernissage ist am Freitag, den 27. Jänner, um 19 Uhr im Impuls-Center Seeboden. Dauer der Ausstellung ist bis 16. März. Montag bis Freitag, von 8 bis 18 Uhr.

Garnisonsball

Das Hochgebirgs-Jägerbataillon 26 lädt heuer wieder zu einem Garnisonsball am Samstag, den 28. Jänner in die Türkkaserne ein. Der Einlass mit Uniform, Tracht oder abendlicher Festkleidung ist ab 19.30 Uhr. Die Balleröffnung findet um 20.30 Uhr statt.

Es spielen das Tanzorchester der Militärmusik Kärnten, die Kärntner Rebellen und im Discozelt "MaLu Deejays".

Karten bei den Kadersoldaten und in der Türkkaserne. Tischreservierungen unter Telefon (050) 201 723 15 02.

Fasching in Spittal

Die Spittaler Faschingsgilde lädt am Samstag, dem 28. Jänner zur dritten Faschingssitzung ein. Bei der vierten am Freitag, dem 3. Feber lautet das Motto "Alles in Tracht". Die fünfte Sitzung findet am Samstag, dem 4. Februar und die sechste am Samstag, dem 11. Februar statt. Alle Sitzungen beginnen um 19.44 Uhr.

Karten sind bei Optik Brillenkunst in der Bahnhofstraße in Spittal und unter Tel. (04762) 27 20 erhältlich.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin