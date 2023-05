10. Schlo(u)ssmusik Festival

Die Musikschule Spittal/Drau - Baldramsdorf lädt vom Mittwoch, dem 31. Mai bis Mittwoch, dem 7. Juni zum 10. Schlo(u)ssmusik Festival ins Schloss Porcia in Spittal.

Vorhang auf! So lautet das Motto des Eröffnungskonzertes am Mittwoch, dem 31. Mai um 17 Uhr. Beim Gemeinschaftskonzert der Volksschulen West und Molzbichl präsentieren sich Chöre, Solisten, Ensembles und Orchester auf der Bühne.

Weiter geht es um 19.30 Uhr mit "Vielseitig, Vielsaitig & mehr". Dabei erklingt alles, was Saiten hat.

Am Freitag, dem 2. Juni steht um 18 Uhr eine Volksmusikgala mit anschließendem gemütlichen Beisammensitzen auf dem Programm.

Der Konzertreigen geht am Samstag, dem 3. Juni um 18 Uhr mit der Kärntner Singwelle weiter. Dabei treten die besten Gesangsschüler aller Musikschulen des Landes, Studierende der Gustav Mahler Privatuniversität und der Chor der Mittelschule Seeboden auf.

Weitere Aufführungen stehen in der darauffolgenden Woche auf dem Programm: Bei der "Gala der jungen Künstler I" am Montag, dem 5. Juni um 18 Uhr musizieren die Preisträgerinnen und Preisträger von prima la musica 2023. Am Dienstag lautet das Motto "Buntgemischt". Ab 17 Uhr ist ein bunter Strauß von Musikbeiträgen vor allem aus den Bläserklassen zu hören und ab 19.30 Uhr gibt es ein schwungvolles Programm mit verschiedenen Bands und Ensembles bei der Jazz-Pop-Rock-Night. Das Ende der Konzertreihe findet am Mittwoch, dem 7. Juni statt. Ab 18 Uhr treten bei der Gala der jungen Künstler II, die Absolventen der Abschluss- und Übertrittsprüfungen auf.

Theaterwagen Porcia

Am Donnerstag, dem 1. Juni findet die heurige Kärntenpremiere des Theaterwagens Porcia am Hauptplatz in Gmünd statt. Um 18 Uhr präsentieren die Schauspielerinnen und Schauspieler des Ensembles Porcia das Kinderstück "Wer findet die Glücks'chen?" von Angelica Ladurner.

Um 19.30 Uhr steht das Stück "Der Bauer als Millionär oder Das Mädchen aus der Feenwelt" von Ferdinand Raimund in der Wagenfassung von Angelica Ladurner auf dem Programm.

Mondsüchtig 2

Zum Walking-Kabarett unter dem Titel "Mondsüchtig 2" wird am Donnerstag, dem 1. Juni um 20.15 Uhr in Radenthein geladen. Dabei geht es mondbeleuchtet quer durch Radentheins nächtliche Gassen, gespickt mit neuen Erlebnissen von Mona Mond (Monika Peitler). Musikalisch begleitet wird der Spaziergang von Michael Samitz und Hans Kofler.

Weitere Termine: 6. Juli und 31. August um 20.15 Uhr und 28. September um 18.30 Uhr.

Treffpunkt: Granatium, 20.15 Uhr. Voranmeldung erforderlich unter: Tel. (04246) 78 78-0

Sachsenburg - Kinderaugen sehen anders!

Die Kinder der Volksschule Sachsenburg haben sich im Unterricht Gedanken über ihren Heimatort gemacht und Fragen wie "Was zeichnet Sachsenburg aus" oder "Was ist das Besondere?" kreativ in Bildern und Texten erarbeitet. Nun wollen sie ihre Werke ausstellen und laden am Freitag, dem 2. Juni um 17 Uhr zur Vernissage in die Galerie im Drauknie. Zu sehen ist die Ausstellung am Samstag, dem 3. Juni und am Sonntag, dem 4. Juni, jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Die Sachsenburger Volksschüler präsentieren ihre Werke © KK/Charlotte Garrousse

Herzerlkirchtag

Am Freitag, dem 2. Juni findet am BG/BRG Porcia in Spittal ein Herzerlkirchtag statt, den das CLD-Team des Porciagymnasiums organisiert hat. Der Einlass startet um 16.30 Uhr und um 17 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst. Neben Modenschau, Schuhplattlern, Geschicklichkeitsparcours, Kirchtagsspezialitäten und mehr unterhält die Schulbigband mit Volksmusik.



Jubiläumsfeier

Der Lions Club Obervellach feiert sein 25-jähriges Bestandsjubiläum mit einem Fest am Samstag, dem 3. Juni ab 16 Uhr am Hauptplatz in Obervellach. Mit dabei sind die Trachtenkapelle Obervellach, die Ensembles "Low Brass" und "Tauernklang" sowie die Bigband der Mittel- und Musikschule Obervellach und die Glocknermusikanten.

