Festival of Poesie & Music

Der Kulturverein kultur.im.puls lädt am Sonntag, dem 21. August gemeinsam mit dem Tourismusverband Seeboden und dem Verein Culturaglobale aus Cormons (Italien) in den Blumenpark in Seeboden zum Festival of Poesie & Music.

Ab 11 Uhr lesen Elisabeth Hafner, Barbara Eggert und Patrizia Dughero, Gitarren- und Violinenklänge kommen vom Duo Sara Rigo e Alessio De Franzoni. Durch das Programm führt Elisabeth Faller.

Nachtwanderung in der Groppensteinschlucht

Unter dem Titel "Zauber der Nacht" wird jeden Dienstag bis 27. September eine geführte Nachtwanderung durch die Groppensteinschlucht angeboten. Die erforderliche Ausrüstung besteht aus festem, stabilem Schuhwerk, wetterfester Kleidung und Tagesrucksack mit Getränk. Eventuell Wanderstöcke.

Treffpunkt ist der Mautturm am Eingang zur Groppensteinschlucht, um 21 Uhr. Die mittelschwere Wanderung dauert etwa drei Stunden, davon sind eineinhalb Stunden reine Gehzeit.

Die Anmeldung ist bis 12 Uhr am Tag der Veranstaltung unter Tel.(04824) 27 00 30 möglich.

Almerlebnistag

Einen Hit für die ganze Familie verspricht der Almerlebnistag auf der Straniger Alm im Gailtal am Mittwoch, dem 24. August. Neben einer Rundwanderung auf der Alm, wird die Käseherstellung einfach erklärt und Butter selber gemacht. Aber auch Wettmelken und Sensenmähen stehen auf dem Programm.

Treffpunkt ist die Marktgemeinde Kirchbach im Gailtal um 9 Uhr. Anmeldung bis 23. August um 12 Uhr unter Tel. (04284) 228-0

Sommercamp für große und kleine Kreativlinge

Zu einem Sommercamp für alle von sechs bis 99 Jahre wird vom Donnerstag, dem 25. bis Samstag, dem 27. August in Millstatt geladen. Mit dabei sind die Bluatschinks Toni und Margit Knittel sowie das Bodypainting-Weltmeisterteam von Ernst Wieser.

Im Zuge des Camps soll das Musical "Der Breitmaulfrosch und seine Dschungel-Freunde" entstehen. Es wird also gesungen, getanzt, gemalt, Requisiten werden fabriziert und vieles mehr.

Die Uraufführung des Stücks erfolgt am Samstag, dem 27. August um 17 Uhr im Kongresshaus in Millstatt.

Anmeldungen unter: katharina.ortner@ortner-group.at oder per Whats App unter Tel. 0664-831 65 51

Buchpräsentation

Hans Peter Schönlaub präsentiert am Donnerstag, dem 25. August um 19.30 Uhr im Gailtalmuseum in Hermagor sein Buch unter dem Titel "Das Geologische Erbe der Karnischen Alpen". Er gibt darin einen tiefen Einblick in die Erdgeschichte.

Sommer-Brunch mit Musik

Unter dem Titel "Lebensg'fühl" wird am Freitag, dem 26. August zum Sommer-Brunch mit Musik geladen. Im TeeCafè in der Spittaler Bahnhofstraße unterhalten Gerith Sommer, Ali Seger und Special Guest Klaus Lippitsch von 9.30 bis 11.30 Uhr musikalisch. Reservierungen können unter Tel. (04762) 21 49 51 30 vorgenommen werden.

Jugendmusikkapelle Millstätterberg

Am Samstag, dem 27. August spielt die Jugendmusikkapelle Millstätterberg im Rahmen der Sommerkonzerte in Millstatt im Seepark beim Musikpavillon. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, den Ausschank übernimmt die Perchtengruppe Obermillstatt, der Eintritt ist frei.

