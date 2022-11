Ambidravi Vocal

Zum Konzert "Komm, gesegnete Zeit" lädt der Chor Ambidravi Vocal, am Samstag, den 26. November, um 19 Uhr ins Spittl nach Spittal ein.

25 Jahre stand der Chor unter der Leitung von Margit Zlattinger. Sie nimmt mit diesem Konzert Abschied als ständige Chorleiterin.

Als Gäste wurde das Vokalensemble "Frauenzimmer" unter der Leitung von Eva Schneider eingeladen. Durch den Abend führt Herbert Gugl.

Karten sind im Kartenbüro Porcia sowie bei den Chormitgliedern erhältlich.

Spittaler Weihnachtsdorf

Am Donnerstag, den 24. November wird das Spittaler Weihnachtsdorf eröffnet. Die Volksschulen schmücken ab 11 Uhr die Christbäume rund um den Springbrunnen. Ab 17 Uhr findet die Eröffnung mit der Musikschule Spittal/Baldramsdorf und dem Jugendblasorchester Molzbichl statt. Das Dorf ist an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet.

Während der Adventzeit gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit regionalen Ensembles, Chören und Bands ab 18 Uhr. Basteln können Kinder in der Himmelswerkstatt oder das vielfältige Angebot für Kinder nützen. Die heimischen Wirte sind wieder mit Glühwein, -most und Teespezialitäten vertreten.

Geöffnet ist der Markt von Montag bis Sonntag, von 12 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Handwerksstände von 12 bis 19.30 Uhr. Ausnahmen: 3. Dezember (Krampuslauf) bis 24 Uhr, 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr.

Gut gegen Nordwind

Die Schauspieler der Neuen Bühne Villach gehen auf Tour und machen Halt in Möllbrücke. Gezeigt wird das Stück "Gut gegen Nordwind" von Daniel Glattauer und Ulrike Zemmer. Am Freitag, den 25. November, um 19.30 Uhr findet die Theatervorstellung im Veranstaltungszentrum Möllbrücke statt. Karten in der Bibliothek Lurnfeld erhältlich.

Schmetterlingskuss

Pianistin & Liedermacherin Gudrun Schindler und Künstlerin Ulrike Kofler haben einen gemeinsamen Konzertabend mit eigenen Kompositionen vorbereitet. Unter dem Titel "Schmetterlingskuss" der für Vergänglichkeit steht, erklingen berührende und bewegende Lieder.

Das Konzert findet am Donnerstag, den 24. November, um 19.30 Uhr im Ortenburgerkeller des Schlosses Porcia statt. Karten erhältlich unter Tel. 0699-196 751 24

Airbrushbilder

Dieter Löffler aus Seeboden stellt seine Ausstellung unter dem Titel "FCK PTN 30 Minuten Ukraine" vor. In einer malerischen Bildfolge von 30 Minuten wird das Kriegsdrama in der Ukraine mittels Airbrushbilder geschildert.

Die Vernissage findet am Freitag, den 25. November um 19 Uhr statt. Erich Fried liest Gedichte von Wilfried Kuß.

Die Ausstellung ist am 26. und 27. November von 10 bis 12 Uhr. Am 2. Dezember von 10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr sowie am 3. und 4. Dezmber von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Weihnachtsbasar

Der Kärntner Seniorenbund, Ortsgruppe Lendorf, lädt am Samstag, den 26. November, von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag, den 27. November, von 9 bis 13 Uhr zum traditionellen Weihnachtsbasar ein.

In der Säulenhalle am Litzlhof werden Vogelhäuschen, Filzpatschen, Gestecke, Adventkränze, Kulinarik und vieles mehr angeboten.

5. Winteropening

Die Skigebiete Goldeck, Emberger Alm, Katschberg, Weißensee, Mölltaler Gletscher und Ankogel laden gemeinsam mit den Spittaler Wirten am Samstag, dem 26. November zum 5. Carinthian Winteropening in die Innenstadt von Spittal. Los geht es ab 16 Uhr mit Moderator Joschi Peharz und der Vorband "Jäckpot" mit Sänger Chriss Lind. Anschließend sorgen "The Preachers" für gute Stimmung.

Das Winteropening in Spittal findet bereits zum fünften Mal statt © KK/eggspress

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin