Provence

Eine Multivisionsshow hat Wolfgang Fuchs über die Provence "Ein Traum in Violett" zusammengestellt.

Ob stilles Landleben oder geschichtsträchtige Großstädte, traditionelle Bräuche oder mittelalterliche Bergdörfer. Die große Vielfalt der südfranzösischen Region Provence steht im Mittelpunkt am Donnerstag, den 23. März, um 19.30 Uhr im Stadtsaal in Spittal.

MGV 1861

Der Männergesangsverein 1861 unter der Leitung von Benjamin Kaltenbacher, jubiliert mit einem großen Konzert anlässlich des 160-jährigen Jubiläums in der Fachhochschule Spittal, um 19.30 Uhr.

Seit dem Gründungsjahr waren zahlreiche Chorleiter und Obmänner an der Spitze des Vereins. Bei vielen Feierlichkeiten im Kärntner Oberland war der Gesangsverein vertreten.

Das Jubiläumskonzert wird gemeinsam mit 6 Gastchören gefeiert. Es erklingen sieben Gemeinschaftslieder mit insgesamt 100 schönen Stimmen. Mit dabei sind der MGV Lind, der MGV Seeboden, der MGV Amlach, die Sängerrunde St. Peter/Edling, der MGV Molzbichl und der Gesangsverein Lendorf/Lurnfeld. Durch den Abend führt Franz Pusavec.

Kartenvorverkauf im Kartenbüro Porcia in Spittal. Telefon (04762) 420 20

Krimiabend

In der Bibliothek Lurnfeld wird am Dienstag, den 21. April der Kärntner Eishockey-Krimi von Kurt Frischengruber vorgestellt. Ab 19.30 Uhr wird es spannend mit den Erzählungen in "Gefrorenes Blut".

Kräuter

Über die Verwendung von Frühlingskräutern gibt Carmen Oberhauser genaue Tipps. Am Mittwoch, den 22. März, von 14 bis 17 Uhr geht es um Tees, Pestos, Kräuter-Limonade oder eine gesunde Frühlingskur. Anmeldungen erbeten unter Telefon 0650-472 12 21

Lehrerkonzert

Die Lehrer und Lehrerinnen der Musikschule Hermagor geben am Freitag, den 24. März, um 19.30 Uhr ein Konzert im Stadtsaal Hermagor. Karten an der Abendkasse oder direkt in der Musikschule erhältlich.

Ostermarkt

Der Lions Club Spittal sucht noch für seinen Ostermarkt Verkaufsgegenstände wie Bücher und Kinderspielzeug. Abgabestelle ist beim Pagro Markt, Villacherstraße 53 in Spittal. (Eingang Rückseite, Zufahrt über die Ulrich von Cillistraße. Abgabezeiten sind Donnerstag, 23. März, Freitag, 24. März jeweils von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag, den 25. März von 10 bis 13 Uhr. Der Reinerlös des Marktes kommt sozialen Projekten zugute.

