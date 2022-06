Harley Davidson Charity-Tour

Am Donnerstag, dem 23. Juni macht die 25. Harley-Davidson Charity-Tour, die von 22. bis 26. Juni durch sechs Bundesländer Österreichs führt und Spenden für muskelkranke Kinder sammelt, Halt in der Künstlerstadt Gmünd.

Ab 17 Uhr sorgt die "Tobacco Road Blues Band" mit Mike Diwald, Peter Prammerdorfer, Klaus Sauli und Christian Egger, am Hauptplatz für Harley-Flair. Weiters präsentiert Marco Prinner alias "Plus" seine neuesten Songs. Erwartet werden rund 150 Teilnehmer. Durch das Programm führt Martina Klementin.

1. Karneval im Sommer

Die Faschingsgilde Spittal lädt am Samstag, dem 25. Juni ab 17 Uhr in die Spittaler Innenstadt zum 1. Karneval im Sommer.

Der Abend steht ganz im Zeichen von "Sommer, Sonne, Strand & Mehr".

Im Jänner haben sich die Gildenmitglieder bereits den Schlüssel im Rathaus besorgt © KK/Schober

schnitt.punkt.mensch

Zur Vernissage der Ausstellung unter dem Titel "schnitt.punkt.mensch" mit Werken von Ilse Menschick-Hartlieb wird am Freitag, den 24. Juni in das Forsthaus am Marktplatz in Sachsenburg geladen. Musikalisch umrahmt wird der Abend, der um 19 Uhr beginnt von Johanna Klingbacher mit der Harfe. Die Künstlerin zeigt Holzschnitte, vor allem Akte und Portraits in schwarz-weiß.

Weiters findet am Sonntag, dem 26. Juni im Rahmen der Ausstellung um 11 Uhr eine Lesung mit Siegfried Gelhausen statt.

Die Ausstellung ist Samstag dem 25., Sonntag dem 26. und Montag dem 27. Juni, jeweils von 10 bis 12 Uhr und Dienstag dem 28., Mittwoch dem 29. und Donnerstag dem 30. Juni, jeweils von 16 bis 18 Uhr zu besichtigen.

In Sachsenburg stellt Ilse Menschick-Hartlieb ihre Holzschnitte aus © KK/Picasa, Menschik

Kirchtag in Obermillstatt

Die freiwillige Feuerwehr Obermillstatt lädt am Samstag, dem 25. Juni ab 20 Uhr in das Festzelt beim Rüsthaus zum "Fire-Abend" mit DJ.

Am Sonntag, dem 26. Juni wird um 10 Uhr in der Pfarrkirche in Obermillstatt ein Festgottesdienst gefeiert. Anschließend folgt die Fronleichnamsprozession mit der Jugendmusikkapelle Millstätterberg. Nach dem Festmarsch zum Rüsthaus präsentieren "Stoff-Power & More" Tanz- und Unterhaltungsmusik. Eintritt sind freiwillige Spenden.

10. Benefiz-Golfturnier

Die Mitglieder des Soroptimist Clubs Hermagor laden am Samstag, dem 25. Juni zum 10. Familien Benefiz-Golfturnier auf die Golfanlage "Nassfeld Golf" in Waidegg. Start des Golfturniers ist um 10 Uhr, gespielt wird ein Stableford-Turnier.

Eine Besonderheit des Turniers ist die Halfway-Betreuung durch die Damen des Soroptimist Clubs mit kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Gailtal.

Weiters gibt es ein besonderes Programm für Kinder und Jugendliche und alle Nicht-Golfer können die Sportart unter Anleitung von Clemens Daberer kennenlernen.

Anmeldung unter Tel. 0676-898 93 70 21 oder Tel. (04284) 201 11

Musik ist Trumpf!

Im Rahmen der Reihe "Literatur im Rosenpark" lesen Michael Weger und Georg Clementi unter dem Titel "Musik ist Trumpf" am Sonntag, dem 26. Juni mit Beginn um 19 Uhr im Rosen- und Wasserpark von Garten & Floristik Winkler in Seeboden. Für musikalische Unterhaltung sorgen Peter Elwitschger, Michael Samitz und Stefan Stückler.

Karten sind bei Garten & Floristik Winkler unter Tel. (04762) 812 03 und bei der Spittaler Stadtbuchhandlung unter Tel. (04762) 34 11 erhältlich.

