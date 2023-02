Internationaler Nockberge Longtrail

Der Veranstalter und Organisator Bernhard Moritz lädt vom 23. bis 26. Februar zum 26. Schlittenhunderennen in der Innerkrems ein. Zu diesem vielseitigem Sportereignis werden zwischen 50 und 70 Starter aus ganz Europa erwartet, darunter amtierende Welt- und Europameister.

Am Donnerstag den 23. Februar startet das Programm mit einer Vorstellungsrunde der einzelnen Gespanne um 19.00 Uhr beim Gasthof Raufner. Am nächsten Tag beginnt das erste Rennen um 13.00 Uhr und endet ab circa 15.00 Uhr. Früh hingegen startet der Samstag um 9.00 Uhr und um 12.00 Uhr treffen alle Teams beim Gasthof ein. Die Startzeit am letzten Tag ist 10.00 Uhr und die Tour endet um 15.00 Uhr mit einer Siegerehrung.

Faschingsumzug in Gmünd

Am 21. Februar 2023 veranstaltet die Stadt Gmünd wieder den jährlichen Faschingsumzug unter dem heurigem Motto "Glanz & Glamour - eine prachtvolle Stadt". Der Umzug beginnt um 14.00 Uhr und danach, ab 15 Uhr für die Kleinen Kinderfasching im Stadtsaal. Ab 19.00 Uhr ladet die Stadt zum Gschnas mit DJ Tom Evo ein.

Heim-Shuttleservice Richtung Rennweg, Malta und Spittal an der Drau werden zur Verfügung gestellt. Die Kosten betragen 5 Euro pro Person.

Informationen und Tickets erhalten Sie unter der Telefonnummer 0664-524 48 50.

Buntes Treiben

Am 21. Februar 2023 ab 10.00 Uhr findet in Berg im Drautal der Kinder-Faschingsumzug mit dem beliebten "Zuckerlewerfen" statt.Start ist um 10 Uhr bei der Volksschule Berg. Ab 12.00 Uhr wird der Faschingsausklang mit traditionellem Fleischkrapfenessen im Hotel Sunshine veranstaltet.

Kultur- und Bildungstage

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet Interessierte vom 25. Februar 2023 bis zum 12. März 2023 bei den Katschtaler Kulturtagen. Zur Eröffnung heißt es "Jodeln und Singen" beim Gasthof Pirkerwirt in St. Peter ab 20 Uhr. Gestaltung durch die Katschtaler Sängerrunde. Eintritt: Freiwillige Spende.

Prima la musica

Zu einer Matinee lädt die Musikschule Hermagor am Sonntag, den 26. Feber, um 10 Uhr. Zu hören sind prämierte Musikschüler vom Musikwettbewerb "Prima la Musica". Sie präsentieren Ausschnitte aus ihren anspruchsvollen Programmen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.kleinezeitung.at/kultur/wohin