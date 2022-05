E-Bike-Kurse

Der Trend zu E-Bikes in Kärnten wird von Jahr zu Jahr größer. Besonders Seniorinnen und Senioren erleichtert die Tretunterstützung das Überwinden von Steigungen. Neben den vielen Vorteilen können E-Bikes aber auch unerwartete Gefahren bergen. Um sicher unterwegs zu sein werden im ganzen Land Kurse für ältere Personen angeboten.

Hermagor. Freitag, 6. Mai, von 14 bis 17 Uhr.

Dellach/Drau. Samstag, 7. Mai, von 9 bis 12 Uhr.

Mallnitz. Freitag, 13. Mai, von 14 bis 17 Uhr.

Anmeldungen für alle Kurse erbeten unter Tel. 0676-635 82 74 oder Tel. 0699-170 757 51 oder per E-Mail: info@gerade.or.at

Empathische Gespräche führen

Gesundheitspsychologin Gabriele Gössnitzer-Garabaghi erklärt in ihren Workshopmodulen, wie wohltuend ein gutes Gespräch sein kann. Worte,die dem Gegenüber vermitteln:" Ich kann dich verstehen".

Die Module finden jeweils von 9 bis 16 Uhr im Gemeindesitzungssaal in Flattach statt. Termine sind: Samstag, 7. Mai und Samstag, 21. Mai. Anmeldungen erbeten unter FamiliJa. Telefon (04782) 25 11.

Archi Abstract

Die Ausstellung "Archi Abstract" befasst sich mit Details aus alten Gebäuden, wie dem Wallnerhaus, dem Stift Millstatt oder dem Schloss Porcia in Spittal.

Einführende Texte zur Malerei stammen von Lusie Kloos. Weiter geht es mit Ausschnitten aus Werken in Acryl nach Bauten von Architekten. Zu sehen sind auch Multimediagrafiken von Elisabeth Kleinwächter und Tuschezeichnungen von Gerhart Weihs. Die Ausstellung ist von 6. Mai bis 22. Juli im Wallnerhaus in Lind im Drautal geöffnet.

Wallnerhaus Abstract © Gerhart Weihs

Nockalmstraße geöffnet

Pünktlich zum Saisonstart wird die Panoramastraße auf die Nockalm geöffnet. Die landschaftlich und kulinarisch besonders interessante Nockalmstraße im UNESCO-Biosphärenpark zeigt sich von seiner schönsten Seite. Geöffnet sind auch alle Ausstellungen und das Biosphärenpark-Zentrum Nockalmhof.

Blühende Nockalmstraße © Eduardo Gellner

Bühnenträume

Über die Ästhetik im Recht, die Unabhängigkeit der Jusitz und über Worte, die eine Gefahr für die Demokratie darstellen spricht Jurist Martin Kreutner in seinem Vortrag "Rechtsstaatlichkeit".

Am Donnerstag, den 5. Mai findet die Veranstaltung im Theater in den Probenbühnen, Villacher Straße 93-95, um 19 Uhr in Spittal statt. Tickets unter Telefon (04762) 420 20.

