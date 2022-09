Liederabend

Unter der Leitung von Marlis Linder erklingen die Stimmen des Gemischten Chores Mühldorf am Samstag, den 24. September, um 20 Uhr im Kultursaal in Mühldorf.

Zum Liederabend wurde auch der MGV Oberdrauburg unter der Leitung von Achim Huber eingeladen. Musik kommt von "Monika & Karin". Durch das Programm führt Sprecher Walter Tiefnig.

Ein Herz für Kinder

Organisator Viktor Plank hat ein Herz für krebskranke Kinder in Oberkärnten und lädt zu einem Benefizkonzert am Samstag, den 24. September, um 19.30 Uhr ins Spittl ein. Zur Unterstützung dieser Aktion treten viele musikalische Gäste auf.

Mit dabei sind der Singkreis Porcia (Leitung: Bernhard Wolfsgruber), die Sängerrrunde Zlan (Leitung: Katrin Winkler), die Stimmen aus Amlach (Leitung: Michaela Sagmeister), der Gemischte Chor "New Voices" (Leitung: Ingrid Nussbaumer), die Tanzschule Valentin Isopp, sowie Musiker Bernhard Steiner. Durch den Abend führt ORF Moderator: Martin Moser. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spende.

Almkäsemarkt

Auf den Gailtaler Almen ist jetzt Saisonschluss. Die Käsereien wollen daher ihren Almkäse mit Stolz präsentieren. Aus diesem Grund findet am Samstag, den 24. und am Sonntag, den 25. September ein Almkäsemarkt in Würmlach statt. Beim Gefat Hof in Würmlach 49 wird der Käse am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag, ab 10 Uhr mit Livemusik vorgestellt.

Magic SUP

Alle Stand-Up-Paddle Freunde sind eingeladen, am Samstag, den 24. September beim "Stand Up Paddle Alps Trophy Finale mitzumachen oder dabei zu sein.

Von 12.30 bis 14.15 Uhr startet der Bewerb über 10 km, von 15 bis 15.40 geht es über 3 km als Kinder-und Spaßbewerb. Das Big SUP Team Race ist von 16 bis 17.30 Uhr. Ab 18 Uhr Ausklang mit Live Musik von "Chris Shermer".

An diesem Tag ist der Eintritt für das Strandbad frei. Anmeldungen über Tel. (04766) 3700-338 möglich.

FamiliJa

Ab Herbst soll ein ehrenamtliches Besuchnetz in Obervellach aufgebaut werden. Psychologin und Psychotherapeutin Renate Kreutzer spricht über die wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit aus persönlicher Erfahrung. Interessierte können am Freitag, den 23. September, um 14 Uhr im Kultursaal Obervellach vorbeischauen und sich informieren. Tel. (04782) 25 11

