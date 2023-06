Entdeckungsreise im Naturpark

Der Naturpark Weißensee startet wieder sein Sommerprogramm mit 126 Terminen und 24 verschiedenen Programmschwerpunkten.

Angeboten werden Fischwatching, astronomische Führungen, Kreativwerkstätten für Kinder, Pilzexkursionen, Natur erleben mit allen Sinnen und vieles mehr mit Naturpark Rangern. Am Freitag, den 23. Juni gibt es die Möglichkeit für eine Genusstour am Floß von 9.30 bis 12.30 Uhr. Start ist in Neusach, Umkehrschleife, Dorfplatz. Anmeldungen erbeten unter Tel. (04713) 22 20 zwei Tage vorher.

Summertime

Die Lebenshilfe stellt ihre handgefertigten Produkte vom 20. bis 23. Juni täglich von 10 bis 17 Uhr im Parkschlössl in Spittal aus. Die Vernissage findet am Montag, den 19. Juni um 18 Uhr statt. Angeboten werden Hand- und Holzarbeiten sowie Malerei und Töpferware.

Malerei von Klienten der Lebenshilfe © LEBENSHILFE

Bolschoi Don Kosaken

Der Kammerchor die "Bolschoi Don Kosaken" ist auf Tournee in Europa. Zu Gast sind die ausgebildeten Sänger am Donnerstag, den 22. Juni in Heiligenblut, am Freitag, den 23. Juni in Techendorf und am 26. Juni in Seeboden. Zu hören sind sakrale Gesänge, Volkslieder, Weisen und klassische Arien.

Die Konzerte finden jeweils in den Pfarrkirchen um 19 Uhr statt. Karten sind an der Abendkassa sowie online erhältlich.

Bolschoi Don Kosaken © KK/DON KOSAKEN

Musi-Wanderwoche

In dieser Woche findet täglich eine geführte Wanderung durch den UNESCO Biosphärenpark der Kärntner Nockberge statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

Anlässlich der Musi-Wanderwoche startet das Wanderprogramm von Montag bis Donnerstag, täglich ab 10 Uhr beim Kurpark Bad Kleinkirchheim. Um 12 Uhr spielt Live-Musik bei den jeweiligen Hütten.

Der Freitag steht im Zeichen des "Wenn die Musi spielt" Sommer Open Air. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Open Air Gelände mit Bühnenbesichtigung, anschließend Wanderung durch St. Oswald. Die Generalprobe findet um 17 Uhr am Hoferriegel in St. Oswald statt.

Am Samstag, den 24. Juni findet das Sommer Open Air live um 17 Uhr am Hoferriegel statt. 30 Jahre Edelseer wird am Sonntag, den 25. Juni ab 11 Uhr mit den Edelseern auf der Festwiese hinter dem Hotel Berghof gefeiert.

Burg voll Musik

Am Freitag, den 23. Juni findet das Jahreskonzert der Musikschule Lieser-Maltatal statt. Um 19 Uhr zeigen die Schülerinnen und Schüler ihr Können auf den unterschiedlichsten Instrumenten in der Lodronschen Reitschule in Gmünd.

Weitere Termine finden Sie unter:

www.kleinezeitung.at/kultur/wohin